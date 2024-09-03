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Giriş Tarihi: 03.09.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 16:13

İŞKUR 112.230 personel işçi alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, depo personeli, aşçı, beden işçisi, büro memuru...

İŞKUR 112.230 personel alımı başvuruları başladı. Çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda alım yapan Türkiye İş Kurumu başvuruları esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. Yüz binin üzerinde açık iş ilanı bulunan platformda iş arayanlar için bir sürü seçenek bulunuyor. Temizlik görevlisi, güvenlik, depo personeli, aşçı, beden işçisi, büro memuru... için başvurular başladı. İşte en az ilkokul mezunu, KPSS şartlı ve şartsız İŞKUR 112.230 personel alımı ilanı.

İŞKUR 112.230 personel işçi alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, depo personeli, aşçı, beden işçisi, büro memuru...

İŞKUR 112.230 personel alımını resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımlarında aranan şartlar değişiklik gösteriyor. Büro memuru, elektrikçi, şoför, servis elemanı, depo sevkiyat sorumlusu... İşte, İŞKUR işçi alımı branş ve kontenjanları açık iş ilanları listesi...

İŞKUR 112.230 personel işçi alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, depo personeli, aşçı, beden işçisi, büro memuru...

Türkiye İş Kurumu, eylül ayı personel alım ilanlarını güncelledi. İŞKUR ekranı üzerinde alınan başvurularda temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya, büro memurundan turizm ve otelcilik personeline kadar birçok branşta ve şehirde iş ilanı açıldı.

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İŞKUR 112.230 personel işçi alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, depo personeli, aşçı, beden işçisi, büro memuru...

İŞKUR 112.230 PERSONEL ALIMI!

İŞKUR 112.230 personel alımını resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımlarında aranan şartlar değişiklik gösteriyor.

İŞKUR 112.230 personel işçi alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, depo personeli, aşçı, beden işçisi, büro memuru...

İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak ve uygun branşa yerleşmek için ister kişisel bilgilerine göre ilan araması yapabilir ister açık ilanlar içinden uygun işi seçebilir.

İŞKUR 112.230 personel işçi alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, depo personeli, aşçı, beden işçisi, büro memuru...

112 bini aşan personel alımında büro memuru, elektrikçi, şoför, servis elemanı, depo sevkiyat sorumlusu gibi pozisyonları aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirisiniz.

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