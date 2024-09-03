İŞKUR 112.230 personel işçi alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, depo personeli, aşçı, beden işçisi, büro memuru...

Türkiye İş Kurumu, eylül ayı personel alım ilanlarını güncelledi. İŞKUR ekranı üzerinde alınan başvurularda temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya, büro memurundan turizm ve otelcilik personeline kadar birçok branşta ve şehirde iş ilanı açıldı.