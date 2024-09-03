Giriş Tarihi: 03.09.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
16:13
İŞKUR 112.230 personel işçi alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, depo personeli, aşçı, beden işçisi, büro memuru...
İŞKUR 112.230 personel alımı başvuruları başladı. Çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda alım yapan Türkiye İş Kurumu başvuruları esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. Yüz binin üzerinde açık iş ilanı bulunan platformda iş arayanlar için bir sürü seçenek bulunuyor. Temizlik görevlisi, güvenlik, depo personeli, aşçı, beden işçisi, büro memuru... için başvurular başladı. İşte en az ilkokul mezunu, KPSS şartlı ve şartsız İŞKUR 112.230 personel alımı ilanı.