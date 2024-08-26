Giriş Tarihi: 26.08.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
13:15
İŞKUR 2024 TYP BAŞVURU TAKVİMİ | TYP personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru koşulları ne?
Toplum Yararına Programlar (TYP) ile her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara ihtiyaca yönelik temizlik personeli ile güvenlik görevlisi alımı gerçekleşmekte. 2024-2025 yeni eğitim ve öğretim yılı için geri sayım devam ederken okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları için başvuru takvimi ve şartları da vatandaşı gündeminde. Peki, 2024 İŞKUR TYP personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru koşulları ne?