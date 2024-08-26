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Giriş Tarihi: 26.08.2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 13:15

İŞKUR 2024 TYP BAŞVURU TAKVİMİ | TYP personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru koşulları ne?

Toplum Yararına Programlar (TYP) ile her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara ihtiyaca yönelik temizlik personeli ile güvenlik görevlisi alımı gerçekleşmekte. 2024-2025 yeni eğitim ve öğretim yılı için geri sayım devam ederken okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları için başvuru takvimi ve şartları da vatandaşı gündeminde. Peki, 2024 İŞKUR TYP personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru koşulları ne?

İŞKUR 2024 TYP BAŞVURU TAKVİMİ | TYP personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru koşulları ne?

MEB 2024-2025 yılı eğitim öğretim döneminde temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları için ilanlar inceleniyor. Yeni dönemde uygun kadrolarda göreve başlamak isteyen vatandaşlar personel alım ilanlarını kontrol ediyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?

İŞKUR 2024 TYP BAŞVURU TAKVİMİ | TYP personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru koşulları ne?

TYP İŞKUR BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak destek personeliyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.İŞKUR TYP personel alımlarla ilgili başvuru sürecinin yeni dönem öncesinde tamamlanması bekleniyor.

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İŞKUR 2024 TYP BAŞVURU TAKVİMİ | TYP personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru koşulları ne?

İŞKUR TYP PERSONEL BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, her sene yeni dönem öncesinde okullara işçi alımı yapılıyor. Alımlarla ilgili başvurular İŞKUR ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor.

İŞKUR TYP PERSONEL BAŞVURU EKRANI

İŞKUR 2024 TYP BAŞVURU TAKVİMİ | TYP personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru koşulları ne?

İŞKUR TYP BAŞVURU KOŞULLARI NE?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

İŞKUR 2024 TYP BAŞVURU TAKVİMİ | TYP personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru koşulları ne?

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AY?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır.

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