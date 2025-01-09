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İŞKUR 72.326 personel alımı yapacak! 81 İlde sınavsız Acil Tıp Teknisyeni, Temizlik Personeli, Güvenlik alımı ilanları yayında!
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
09:39
İŞKUR 72.326 personel alımı yapacak! 81 İlde sınavsız Acil Tıp Teknisyeni, Temizlik Personeli, Güvenlik alımı ilanları yayında!
İŞKUR 72.326 personel alımı yapacak! 81 İlde sınavsız yapılacak olan alımlar için adaylar başvuru koşullarını mercek altına aldı. Acil Tıp Teknisyeni, Temizlik Personeli, Güvenlik gibi birçok meslek grubunda personel alımı için kontenjanlar belli oldu. Peki, İŞKUR 72.326 personel alımı ne zaman, nereden ve nasıl başvurulur, şartlar neler? İşte, detaylar...