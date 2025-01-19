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İŞKUR 73.045 personel alımı yapacak! 81 İlde sınavsız Acil Tıp Teknisyeni, Temizlik Personeli, Güvenlik alımı ilanları!
Giriş Tarihi: 19.01.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
14:05
İŞKUR 73.045 personel alımı yapacak! 81 İlde sınavsız Acil Tıp Teknisyeni, Temizlik Personeli, Güvenlik alımı ilanları!
İŞKUR'dan dev personel alımı! 81 ilde farklı kadrolarda toplam 73.045 kişi işe alınacak. Acil Tıp Teknisyeni, Temizlik Personeli ve Güvenlik görevlisi ve daha birçok pozisyona başvurular, sınavsız bir şekilde gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde iş arayanlar için büyük bir fırsat sunan bu alımlara dair detaylar https://www.iskur.gov.tr/ resmi sitesinden açıklanıyor. İşte, İŞKUR personel alımı detayları...