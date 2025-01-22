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İŞKUR 75.242 PERSONEL ALACAK! 81 ilde sınavsız temizlik görevlisi, şoför, güvenlik, muhasebeci ilanı e-şube'de yayında!
Giriş Tarihi: 22.01.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
09:31
İŞKUR 75.242 PERSONEL ALACAK! 81 ilde sınavsız temizlik görevlisi, şoför, güvenlik, muhasebeci ilanı e-şube'de yayında!
İŞKUR personel alımı için 81 ilde alım yapacağını duyurdu. İlanlar iskur.gov.tr resmi internet adresinden yayımlandı. 75.242 açık iş sayısı olan alımlar için başvuru koşulları, kontenjan bilgisi gibi detaylara da yayımlanan ilanda yer verildi. Temizlik görevlisi, şoför, güvenlik, muhasebeci ve daha birçok alanda personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler, nasıl başvurulur? İşte, İŞKUR 75.242 personel alımı ilanı!