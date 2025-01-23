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Haberler Yaşam İŞKUR 75.242 PERSONEL ALIMI açık iş ilanı yayında! Satış elemanı, güvenlik, temizlik personeli, şoför ilanları...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:29

İŞKUR 75.242 PERSONEL ALIMI açık iş ilanı yayında! Satış elemanı, güvenlik, temizlik personeli, şoför ilanları...

İŞKUR personel alımı için 81 ilde alım yapacağını duyurdu. İlanlar iskur.gov.tr resmi internet adresinden yayımlandı. 75.242 açık iş sayısı olan alımlar için başvuru koşulları, kontenjan bilgisi gibi detaylara da yayımlanan ilanda yer verildi. Temizlik görevlisi, şoför, güvenlik, muhasebeci ve daha birçok alanda personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler, nasıl başvurulur? İşte, İŞKUR 75.242 personel alımı ilanı!

İŞKUR 75.242 PERSONEL ALIMI açık iş ilanı yayında! Satış elemanı, güvenlik, temizlik personeli, şoför ilanları...

İŞKUR personel alımı çin 75.242 açık iş ilanı yayınladı. İlan başvurusu yapmak isteyen kişiler başvuru şartları ve süreçle ilgili detaylara odaklandı. Birçok ilan için KPSS şartı bulunmazken, alımlar 81 il için gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR 75.242 personel alımı ne zaman, nereden ve nasıl başvurulur? İşte, başvuru ekranı ve detaylar...

İŞKUR 75.242 PERSONEL ALIMI açık iş ilanı yayında! Satış elemanı, güvenlik, temizlik personeli, şoför ilanları...

İŞKUR DUYURDU: 75.242 PERSONEL ALIYOR!

Türkiye İş Kurumu, 2025 Ocak ayı personel alım ilanlarını paylaştı.

İŞKUR ekranı üzerinde alınan başvurularda temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya, büro memurundan turizm ve otelcilik personeline kadar birçok branşta ve şehirde iş ilanı açıldı.

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İŞKUR 75.242 PERSONEL ALIMI açık iş ilanı yayında! Satış elemanı, güvenlik, temizlik personeli, şoför ilanları...

İŞKUR PERSONEL ALIMI!

İŞKUR 75.242 personel alımını resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımlarında aranan şartlar değişiklik gösteriyor.

İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak ve uygun branşa yerleşmek için ister kişisel bilgilerine göre ilan araması yapabilir ister açık ilanlar içinden uygun işi seçebilir.

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR 75.242 PERSONEL ALIMI açık iş ilanı yayında! Satış elemanı, güvenlik, temizlik personeli, şoför ilanları...

İŞKUR PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR 75.242 PERSONEL ALIMI açık iş ilanı yayında! Satış elemanı, güvenlik, temizlik personeli, şoför ilanları...

İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.

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