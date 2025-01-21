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İŞKUR 75.462 PERSONEL ALIMI YAPACAK: 81 ilde KPSS şartı yok! Beden işçisi, çaycı, komi,sekreter,kuaför, güvenlik, bahçıvan...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
10:50
İŞKUR 75.462 PERSONEL ALIMI YAPACAK: 81 ilde KPSS şartı yok! Beden işçisi, çaycı, komi,sekreter,kuaför, güvenlik, bahçıvan...
Türkiye İş Kurumu İŞKUR 75.462 personel alımı e şube üzerinden yapılacak. İşçi ve işverenlerin iş birliğiyle işe alım gerçekleştirdiği platformda 81 ilde binlerce farklı kadrodan ve branştan alım olacak. İlgili kadrolarda istihdam olanaklarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarihleri ve şartları araştırmaya koyuldu. Beden işçisi, çaycı, komi,sekreter,kuaför, temizlik görevlisi, güvenlik, bahçıvan gibi açık kadrolara dair detaylara yer verildi. 81 ilde pozisyonlar için KPSS şartı aranmayacak. İşte 75.462 İŞKUR personel alımı branş ve kontenjanlar listesi