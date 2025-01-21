İŞKUR 75.462 PERSONEL ALIMI YAPACAK: 81 ilde KPSS şartı yok! Beden işçisi, çaycı, komi,sekreter,kuaför, güvenlik, bahçıvan...

İŞKUR KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için İŞKUR İş Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişiden istenenler ise,

İŞKUR'a yalnızca T.C. vatandaşları kayıt yapabilmektedir. Başvuru yapan vatandaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Reşit olan vatandaşların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan vatandaşlar İŞKUR'a kayıt olabilirler. Vatandaşın herhangi bir eğitim durumu veya çalışmışlığı yoksa, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına gitmesi gerekmektedir. İş arayan kayıt belgesini İŞKUR'dan alınmış olması gerekmektedir.