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Haberler Yaşam İŞKUR 75.462 PERSONEL ALIMI YAPACAK: 81 ilde KPSS şartı yok! Beden işçisi, çaycı, komi,sekreter,kuaför, güvenlik, bahçıvan...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:50

İŞKUR 75.462 PERSONEL ALIMI YAPACAK: 81 ilde KPSS şartı yok! Beden işçisi, çaycı, komi,sekreter,kuaför, güvenlik, bahçıvan...

Türkiye İş Kurumu İŞKUR 75.462 personel alımı e şube üzerinden yapılacak. İşçi ve işverenlerin iş birliğiyle işe alım gerçekleştirdiği platformda 81 ilde binlerce farklı kadrodan ve branştan alım olacak. İlgili kadrolarda istihdam olanaklarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarihleri ve şartları araştırmaya koyuldu. Beden işçisi, çaycı, komi,sekreter,kuaför, temizlik görevlisi, güvenlik, bahçıvan gibi açık kadrolara dair detaylara yer verildi. 81 ilde pozisyonlar için KPSS şartı aranmayacak. İşte 75.462 İŞKUR personel alımı branş ve kontenjanlar listesi

İŞKUR 75.462 PERSONEL ALIMI YAPACAK: 81 ilde KPSS şartı yok! Beden işçisi, çaycı, komi,sekreter,kuaför, güvenlik, bahçıvan...
İŞKUR üzerinden yayınlanan 75.462 açık iş ilanı, Türkiye genelinde pek çok farklı sektörde personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu ilanlar, 81 ildeki iş arayanlar için çeşitli pozisyonlar sunacak. KPSS şartı aranmayan bazı pozisyonlara başvuru yapmak için e-şube üzerinden işlemler gerçekleştirilecek. Kadro detaylarına ve şartlara odaklanan vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. İşte İŞKUR 75.462 personel alımı
İŞKUR 75.462 PERSONEL ALIMI YAPACAK: 81 ilde KPSS şartı yok! Beden işçisi, çaycı, komi,sekreter,kuaför, güvenlik, bahçıvan...

İŞKUR 81 İLDE 75.462 YENİ İŞ İLANI YAYIMLADI!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), farklı sektörlerde istihdam fırsatı sunmaya devam ediyor. Ocak ayı itibarıyla 81 ilde toplam 75.462 açık iş ilanı duyuruldu. Bu ilanlar kapsamında yüzlerce branşta personel alımları gerçekleştirilecek.

İşte İŞKUR 75.462 personel alımı

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İŞKUR 75.462 PERSONEL ALIMI YAPACAK: 81 ilde KPSS şartı yok! Beden işçisi, çaycı, komi,sekreter,kuaför, güvenlik, bahçıvan...

100 bine yakın personel alımında elektrikçi, büro memuru, servis personeli, şoför ve depo sevkiyat sorumlusu gibi gibi pozisyonları aşağıdaki link üzerinden görüntüleyebilirsiniz:

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR 75.462 PERSONEL ALIMI YAPACAK: 81 ilde KPSS şartı yok! Beden işçisi, çaycı, komi,sekreter,kuaför, güvenlik, bahçıvan...

İŞKUR KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için İŞKUR İş Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişiden istenenler ise,
İŞKUR'a yalnızca T.C. vatandaşları kayıt yapabilmektedir. Başvuru yapan vatandaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Reşit olan vatandaşların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan vatandaşlar İŞKUR'a kayıt olabilirler. Vatandaşın herhangi bir eğitim durumu veya çalışmışlığı yoksa, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına gitmesi gerekmektedir. İş arayan kayıt belgesini İŞKUR'dan alınmış olması gerekmektedir.

İŞKUR 75.462 PERSONEL ALIMI YAPACAK: 81 ilde KPSS şartı yok! Beden işçisi, çaycı, komi,sekreter,kuaför, güvenlik, bahçıvan...

İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlan ilanları bulabilmek bazı vatandaşlar için zor bir süreç olabiliyor. Ekim ayı İŞKUR iş ilanlarını araştıran vatandaşlar için özellikle İŞKUR'un sistemine kayıtlı üye olmak çok önemli. Üyelik oluşturulduktan sonra açıklanan detaylar şu şekilde...

Üye olduktan sonra sırasıyla bu adımları takip edin:

  • Aradığınız pozisyon, meslek, yetkinlik, beceri ve firma bilgisini belirtin.
  • Çalışmak istediğiniz bölgeyi seçin.
  • Meslek ve eğitim durumu bilgilerinizi girin.
  • Çalışmak istediğiniz işyerini belirleyin.
  • Engellilik durumu veya vardiyalı çalışma gibi özel tercihlerinizi seçin.
  • İşyeri unvanını yazın.
  • Son olarak, ekranın alt sağ köşesindeki "Ara" butonuna basın.

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