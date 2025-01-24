Haberler
Yaşam
İŞKUR 75.538 PERSONEL ALIMI YAPIYOR: 81 ilde KPSS şartı yok! Temizlik personeli, güvenlik, şoför, aşçı e-şube'de!
Giriş Tarihi: 24.01.2025 08:13
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
08:13
İŞKUR 75.538 PERSONEL ALIMI YAPIYOR: 81 ilde KPSS şartı yok! Temizlik personeli, güvenlik, şoför, aşçı e-şube'de!
İŞKUR personel alımları ile iş arayan vatandaşlar için büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. 81 ilde toplam 75.538 kişilik personel alımı için başvuru süreci başladı. Özellikle KPSS'ye girmemiş adaylar için avantaj sağlayan KPSS şartsız iş ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İlanlarda çeşitli meslek gruplarındaki kadrolar dikkat çekerken, birçok sektörde istihdam imkânı sağlanıyor. Peki; İŞKUR başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar.