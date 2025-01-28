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İŞKUR 75.926 PERSONEL ALIMI YAPIYOR! 81 ilde KPSS ŞARTI YOK! Temizlik personeli, güvenlik, şoför, aşçı, sekreter... başvuruları e-şube'de!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
09:32
İŞKUR 75.926 PERSONEL ALIMI YAPIYOR! 81 ilde KPSS ŞARTI YOK! Temizlik personeli, güvenlik, şoför, aşçı, sekreter... başvuruları e-şube'de!
İŞKUR, iş arayanlar için büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. 81 ilde toplam 75.926 kişilik personel alımı için başvurular başladı. KPSS şartı olmadan iş arayanlara yönelik sunulan fırsatlar, Türkiye İş Kurumu'nun resmi web platformunda yayınlandı. Çeşitli sektörlerde geniş iş imkanları sağlayan ilanlar, farklı meslek gruplarına hitap ediyor. Bu kapsamda İŞKUR aracılığıyla iş başvurusu yapmak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; İŞKUR başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, KPSS şartsız iş ilanları ve tüm detaylar.