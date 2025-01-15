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İŞKUR 76.239 PERSONEL ALACAK! KPSS şartsız 81 ilde: satış danışmanı, kapıcı, temizlik görevlisi, büro işçisi...
Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
14:26
İŞKUR 76.239 PERSONEL ALACAK! KPSS şartsız 81 ilde: satış danışmanı, kapıcı, temizlik görevlisi, büro işçisi...
İŞKUR, Türkiye İş Kurumu 76.239 personel alımı gerçekleştirecek. 81 il içi gerçekleştirilen alımlarda birçok farklı branştan kadro bulunuyor. İşçi ve iş verenleri buluşturan platformdaki ilanlara başvurularını gerçekleştirecek olanlar koşullara ve takvime odaklandı. Müşteri temsilcisi, satış danışmanı, kapıcı, temizlik görevlisi, büro işçisi, akaryakıt satış elemanı gibi birçok farklı branştan ilan bulunuyor. Binlerce kadro için 81 ilde KPSS şartı olmayacak. İşte İŞKUR 76.239 personel alımı branş ve kontenjanlar