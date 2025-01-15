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Haberler Yaşam İŞKUR 76.239 PERSONEL ALACAK! KPSS şartsız 81 ilde: satış danışmanı, kapıcı, temizlik görevlisi, büro işçisi...
Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:26 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 14:26

İŞKUR 76.239 PERSONEL ALACAK! KPSS şartsız 81 ilde: satış danışmanı, kapıcı, temizlik görevlisi, büro işçisi...

İŞKUR, Türkiye İş Kurumu 76.239 personel alımı gerçekleştirecek. 81 il içi gerçekleştirilen alımlarda birçok farklı branştan kadro bulunuyor. İşçi ve iş verenleri buluşturan platformdaki ilanlara başvurularını gerçekleştirecek olanlar koşullara ve takvime odaklandı. Müşteri temsilcisi, satış danışmanı, kapıcı, temizlik görevlisi, büro işçisi, akaryakıt satış elemanı gibi birçok farklı branştan ilan bulunuyor. Binlerce kadro için 81 ilde KPSS şartı olmayacak. İşte İŞKUR 76.239 personel alımı branş ve kontenjanlar

İŞKUR 76.239 PERSONEL ALACAK! KPSS şartsız 81 ilde: satış danışmanı, kapıcı, temizlik görevlisi, büro işçisi...

İŞKUR personel alımı detayları başvuru tarihleriyle sorgulanıyor.81 ilde yapılacak olan alımlarda birçok farklı kadroya yer verildi. Aşçı, elektrik teknikeri, büro personel, güvenlik vb. branşlarda istihdam sağlanacak. Başvuru tarihleri ve koşulları gündemde. İşte İŞKUR 76.239 personel alımı detayları

İŞKUR 76.239 PERSONEL ALACAK! KPSS şartsız 81 ilde: satış danışmanı, kapıcı, temizlik görevlisi, büro işçisi...

SON DAKİKA: İŞKUR 81 İLDE 76.239 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları üzerinden binlerce kadroda istihdam sağlanacak. Ocak ayı itibarıyla İŞKUR'da tam iş 76.239 ilanı bulunuyor.

İşte 76.239 personel alım detayları...

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İŞKUR 76.239 PERSONEL ALACAK! KPSS şartsız 81 ilde: satış danışmanı, kapıcı, temizlik görevlisi, büro işçisi...

100 bine yakın personel alımında elektrikçi, büro memuru, servis personeli, şoför ve depo sevkiyat sorumlusu gibi gibi pozisyonları aşağıdaki link üzerinden görüntüleyebilirsiniz:

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR 76.239 PERSONEL ALACAK! KPSS şartsız 81 ilde: satış danışmanı, kapıcı, temizlik görevlisi, büro işçisi...

İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlan ilanları bulabilmek bazı vatandaşlar için zor bir süreç olabiliyor. Ekim ayı İŞKUR iş ilanlarını araştıran vatandaşlar için özellikle İŞKUR'un sistemine kayıtlı üye olmak çok önemli. Üyelik oluşturulduktan sonra açıklanan detaylar şu şekilde...

Üye olduktan sonra sırasıyla bu adımları takip edin:

  • Aradığınız pozisyon, meslek, yetkinlik, beceri ve firma bilgisini belirtin.
  • Çalışmak istediğiniz bölgeyi seçin.
  • Meslek ve eğitim durumu bilgilerinizi girin.
  • Çalışmak istediğiniz işyerini belirleyin.
  • Engellilik durumu veya vardiyalı çalışma gibi özel tercihlerinizi seçin.
  • İşyeri unvanını yazın.
  • Son olarak, ekranın alt sağ köşesindeki "Ara" butonuna basın.

İŞKUR 76.239 PERSONEL ALACAK! KPSS şartsız 81 ilde: satış danışmanı, kapıcı, temizlik görevlisi, büro işçisi...

İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.

İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:

Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.

Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.

Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.

İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.

Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir

İŞKUR PROFİL OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA