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İŞKUR 76.347 PERSONEL ALACAK! 81 ilde KPSS şartı yok: Depo görevlisi, çaycı, aşçı, güvenlik görevlisi, terzi...
Giriş Tarihi: 17.01.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
14:59
İŞKUR 76.347 PERSONEL ALACAK! 81 ilde KPSS şartı yok: Depo görevlisi, çaycı, aşçı, güvenlik görevlisi, terzi...
Türkiye İş Kurumu İŞKUR 76.347 personel alımı gerçekleştirecek. İşçi ve işverenlerin buluşturulduğu platformda 81 ilde birçok farklı branştan açık pozisyon bulunuyor. E-şube üzerinden ilgili pozisyonlara başvurularını gerçekleştirmeye hazırlanan adaylar tarihlere ve şartlara odaklandı. Depo görevlisi, çaycı, aşçı, güvenlik görevlisi,terzi, temizlik personeli, elektrikçi gibi açık kadrolara yer verildi. 81 ilde pozisyonlar için KPSS şartı olmayacak. İşte İŞKUR 76.437 personel alımı branş ve kontenjanlar