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Haberler Yaşam İŞKUR 76.347 PERSONEL ALACAK! 81 ilde KPSS şartı yok: Depo görevlisi, çaycı, aşçı, güvenlik görevlisi, terzi...
Giriş Tarihi: 17.01.2025 14:59 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 14:59

İŞKUR 76.347 PERSONEL ALACAK! 81 ilde KPSS şartı yok: Depo görevlisi, çaycı, aşçı, güvenlik görevlisi, terzi...

Türkiye İş Kurumu İŞKUR 76.347 personel alımı gerçekleştirecek. İşçi ve işverenlerin buluşturulduğu platformda 81 ilde birçok farklı branştan açık pozisyon bulunuyor. E-şube üzerinden ilgili pozisyonlara başvurularını gerçekleştirmeye hazırlanan adaylar tarihlere ve şartlara odaklandı. Depo görevlisi, çaycı, aşçı, güvenlik görevlisi,terzi, temizlik personeli, elektrikçi gibi açık kadrolara yer verildi. 81 ilde pozisyonlar için KPSS şartı olmayacak. İşte İŞKUR 76.437 personel alımı branş ve kontenjanlar

İŞKUR 76.347 PERSONEL ALACAK! 81 ilde KPSS şartı yok: Depo görevlisi, çaycı, aşçı, güvenlik görevlisi, terzi...

İŞKUR üzerinden 76.347 açık iş ilanı paylaşıldı. 81 ilde bulunan iş ilanları için şartlar ve başvuru tarihleri araştırılırken uygun pozisyonlarda dikkat çekti. KPSS şartı bulundurmayan açık pozisyonlar için e-şubeden başvurular gerçekleştiriliyor. İşte İŞKUR 76.347 personel alımı bilgisi

İŞKUR 76.347 PERSONEL ALACAK! 81 ilde KPSS şartı yok: Depo görevlisi, çaycı, aşçı, güvenlik görevlisi, terzi...

İŞKUR 81 İLDE 76.437 YENİ İŞ İLANI YAYIMLADI!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), farklı sektörlerde istihdam fırsatı sunmaya devam ediyor. Ocak ayı itibarıyla 81 ilde toplam 76.437 açık iş ilanı duyuruldu. Bu ilanlar kapsamında yüzlerce branşta personel alımları gerçekleştirilecek.

İşte İŞKUR 76.437 personel alımı

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İŞKUR 76.347 PERSONEL ALACAK! 81 ilde KPSS şartı yok: Depo görevlisi, çaycı, aşçı, güvenlik görevlisi, terzi...

100 bine yakın personel alımında elektrikçi, büro memuru, servis personeli, şoför ve depo sevkiyat sorumlusu gibi gibi pozisyonları aşağıdaki link üzerinden görüntüleyebilirsiniz:

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR 76.347 PERSONEL ALACAK! 81 ilde KPSS şartı yok: Depo görevlisi, çaycı, aşçı, güvenlik görevlisi, terzi...

İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlan ilanları bulabilmek bazı vatandaşlar için zor bir süreç olabiliyor. Ekim ayı İŞKUR iş ilanlarını araştıran vatandaşlar için özellikle İŞKUR'un sistemine kayıtlı üye olmak çok önemli. Üyelik oluşturulduktan sonra açıklanan detaylar şu şekilde...

Üye olduktan sonra sırasıyla bu adımları takip edin:

  • Aradığınız pozisyon, meslek, yetkinlik, beceri ve firma bilgisini belirtin.
  • Çalışmak istediğiniz bölgeyi seçin.
  • Meslek ve eğitim durumu bilgilerinizi girin.
  • Çalışmak istediğiniz işyerini belirleyin.
  • Engellilik durumu veya vardiyalı çalışma gibi özel tercihlerinizi seçin.
  • İşyeri unvanını yazın.
  • Son olarak, ekranın alt sağ köşesindeki "Ara" butonuna basın.

İŞKUR 76.347 PERSONEL ALACAK! 81 ilde KPSS şartı yok: Depo görevlisi, çaycı, aşçı, güvenlik görevlisi, terzi...

İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.

İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:

Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.

Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.

Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.

İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.

Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir

İŞKUR PROFİL OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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