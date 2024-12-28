Haberler
Yaşam
İŞKUR 76.753 PERSONEL ALIMI e-şube'de! KPSS şartsız aşçı, çaycı, hemşire, şoför, terzi, reyon görevlisi... İşte başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 28.12.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
16:35
İŞKUR 76.753 PERSONEL ALIMI e-şube'de! KPSS şartsız aşçı, çaycı, hemşire, şoför, terzi, reyon görevlisi... İşte başvuru ekranı
İŞKUR, 76.753 personel alımı yapacağını açıkladı. Başvurular, KPSS şartı aranmaksızın İŞKUR'un resmi web sitesi olan https://www.iskur.gov.tr/ üzerinden kabul ediliyor. 81 ilde gerçekleşecek başvurulada çok sayıda farklı meslek grubundan personel istihdam edilecek. Aşçı, çaycı, hemşire, şoför, terzi, reyon görevlisi, ön muhasebeci, servis elemanı, temizlik görevlisi, çocuk gelişimci ve daha birçok meslek grubu için başvurular e-şub'de. İşte, İŞKUR personel alımı...