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İŞKUR 78.145 açık iş ilanı e-şubede! 81 ilde güvenlik görevlisi, temizlik personeli, teknisyen...
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
11:46
İŞKUR 78.145 açık iş ilanı e-şubede! 81 ilde güvenlik görevlisi, temizlik personeli, teknisyen...
İŞKUR 78.145 personel alımı yapacak. 81 ilde yapılacak alımlar için başvuru koşulları ve başvuru tarihleri açıklandı. Temizlik görevlisi, büro memuru, özel güvenlik, muhasebeci, çaycı ve teknik servis elemanı olmak üzere birçok meslek grubunda alımlar 81 il için gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılır? İşte, İŞKUR başvuru ekranı!