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İŞKUR 78.825 PERSONEL ALIMI 81 İLDE KPSS ŞARTI YOK! Başvurular e-şubede: Temizlikçi, bekçi, güvenlik, market elemanı...
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
09:32
İŞKUR 78.825 PERSONEL ALIMI 81 İLDE KPSS ŞARTI YOK! Başvurular e-şubede: Temizlikçi, bekçi, güvenlik, market elemanı...
İŞKUR, Türkiye genelinde 81 ilde toplam 78.825 personel alımı için başvuruları başlattı. KPSS şartı aranmaksızın sunulan bu iş fırsatları, Türkiye İş Kurumu'nun resmi web sitesinde yayımlandı. Market elemanı, temizlikçi, güvenlik, bekçi, aşçı, mutfak görevlisi gibi yüzlerce sektöre iş başvuruları Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılıyor. Bu kapsamda iş başvurusu yapmak isteyenler, başvuru sürecini ve detaylarını merak ediyor. Peki; İŞKUR başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, İŞKUR iş ilanları (KPSS şartsız alımlar).