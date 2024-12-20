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İŞKUR 78.839 PERSONEL ALIMI | 81 ilde KPSS şartsız! İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
11:00
İŞKUR 78.839 PERSONEL ALIMI | 81 ilde KPSS şartsız! İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR, 81 ilde KPSS şartsız personel alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 78.839 kişilik alım için başvurular alınmaya başlanıyor. Çeşitli pozisyonlarda görevlendirilecek olan personel alımlarıyla ilgili tüm detaylar ve başvuru şartları açıklandı. Peki, İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar...