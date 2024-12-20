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Haberler Yaşam İŞKUR 78.839 PERSONEL ALIMI | 81 ilde KPSS şartsız! İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:00

İŞKUR 78.839 PERSONEL ALIMI | 81 ilde KPSS şartsız! İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR, 81 ilde KPSS şartsız personel alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 78.839 kişilik alım için başvurular alınmaya başlanıyor. Çeşitli pozisyonlarda görevlendirilecek olan personel alımlarıyla ilgili tüm detaylar ve başvuru şartları açıklandı. Peki, İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar...

İŞKUR 78.839 PERSONEL ALIMI | 81 ilde KPSS şartsız! İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR, 78.839 personel alımını duyurdu. Bu alımlar, 81 ilde yapılacak olup, KPSS şartı aranmadan gerçekleşecek. Hem kamu sektöründe hem de farklı alanlarda görev alacak yeni personel alımları için başvuru süreci başladı. Peki, İŞKUR personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartlar neler? İşte, detaylar...

İŞKUR 78.839 PERSONEL ALIMI | 81 ilde KPSS şartsız! İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR 78.839 PERSONEL ALIMI!

İŞKUR 78.839 personel alımını resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımlarında aranan şartlar meslek gruplarına göre değişiklik gösteriyor.

İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak için il seçimi ve meslek seçimi filtrelemesi yapabilir!

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İŞKUR 78.839 PERSONEL ALIMI | 81 ilde KPSS şartsız! İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

70 bini aşan personel alımında büro memuru, elektrikçi, şoför, servis elemanı, depo sevkiyat sorumlusu gibi pozisyonları aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

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İŞKUR 78.839 PERSONEL ALIMI | 81 ilde KPSS şartsız! İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR 88.472 PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR 78.839 PERSONEL ALIMI | 81 ilde KPSS şartsız! İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.

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