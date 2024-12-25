Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İŞKUR 79.746 PERSONEL ALIMI YAPACAK! 81 ilde KPSS şartsız! İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:22

İŞKUR 79.746 PERSONEL ALIMI YAPACAK! 81 ilde KPSS şartsız! İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR 79.746 personel alımı için https://www.iskur.gov.tr/ resmi sitesi üzerinden alımlar yapacağını duyurdu. KPSS şartsız 81 ilde gerçekleşecek olan alımlarda birçok meslek grubunda alımlar yapılacak. Ön muhasebeci, reyon görevlisi, şoför, açşı ve daha birçok meslek grubu için 81 ilde personel alımı gerçekleştiriliyor. Peki, İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılır? İşte, detaylar...

İŞKUR 79.746 PERSONEL ALIMI YAPACAK! 81 ilde KPSS şartsız! İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları üzerinden yüzlerce branşta 79.746 personel alımı yapacağını açıkladı. Adaylar 81 ilde yapılacak olan alımlarda başvuru şartları ve başvuru ekranına odaklandı. Personel alımı başvurusu için İŞKUR profili oluşturma şartı gerekiyor. Peki, İŞKUR profili nasıl oluşturulur, personel alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR 79.746 PERSONEL ALIMI YAPACAK! 81 ilde KPSS şartsız! İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR 79.746 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları üzerinden yüzlerce branşta yüzlerce personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar 81 ilde yapılacak olan alımlar için sorgulamalarına başladı.

İşte 79.746 personel alım detayları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İŞKUR 79.746 PERSONEL ALIMI YAPACAK! 81 ilde KPSS şartsız! İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR İŞ İLANLARINA NEREDEN BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlan ilanları bulabilmek bazı vatandaşlar için zor bir süreç olabiliyor. Ekim ayı İŞKUR iş ilanlarını araştıran vatandaşlar için özellikle İŞKUR'un sistemine kayıtlı üye olmak çok önemli. Üyelik oluşturulduktan sonra açıklanan detaylar şu şekilde...

Üye olduktan sonra sırasıyla bu adımları takip edin:

  • Aradığınız pozisyon, meslek, yetkinlik, beceri ve firma bilgisini belirtin.
  • Çalışmak istediğiniz bölgeyi seçin.
  • Meslek ve eğitim durumu bilgilerinizi girin.
  • Çalışmak istediğiniz işyerini belirleyin.
  • Engellilik durumu veya vardiyalı çalışma gibi özel tercihlerinizi seçin.
  • İşyeri unvanını yazın.
  • Son olarak, ekranın alt sağ köşesindeki "Ara" butonuna basın.
İŞKUR 79.746 PERSONEL ALIMI YAPACAK! 81 ilde KPSS şartsız! İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler?

MESLEKLER GÖRE AÇIK İŞLER

  • BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) (17.138)
  • TEMİZLİK GÖREVLİSİ (2.685)
  • MAKİNECİ (DİKİŞ) (1.928)
  • SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI (1.339)
  • PAKETLEME İŞÇİSİ (1.206)
  • SERVİS ELEMANI (GARSON) (1.186)
  • KONFEKSİYON İŞÇİSİ (1.155)
  • KAMYON ŞOFÖRÜ (1.088)
  • AMBAR/DEPO GÖREVLİSİ (1.037)
  • ÖN MUHASEBECİ (929)
  • ŞOFÖR-YÜK TAŞIMA (862)
  • İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ (862)
  • REYON GÖREVLİSİ (811)
  • ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ) (775)
  • KASİYER (769)
  • BÜRO MEMURU (GENEL) (746)
  • BULAŞIKÇI (STEVARD) (605)
  • GAZALTI KAYNAKÇISI (MIG-MAG KAYNAKÇISI) (587)
  • SATIŞ DANIŞMANI / UZMAN YARDIMCISI (582)
  • ELEKTRİKÇİ (GENEL) (578)
  • PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA) (525)
  • FORKLİFT OPERATÖRÜ (519
İŞKUR 79.746 PERSONEL ALIMI YAPACAK! 81 ilde KPSS şartsız! İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler?

80 bine yakın personel alımında elektrikçi, büro memuru, servis personeli, şoför ve depo sevkiyat sorumlusu gibi gibi pozisyonları aşağıdaki link üzerinden görüntüleyebilirsiniz:

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA