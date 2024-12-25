İŞKUR 79.746 PERSONEL ALIMI YAPACAK! 81 ilde KPSS şartsız! İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR İŞ İLANLARINA NEREDEN BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlan ilanları bulabilmek bazı vatandaşlar için zor bir süreç olabiliyor. Ekim ayı İŞKUR iş ilanlarını araştıran vatandaşlar için özellikle İŞKUR'un sistemine kayıtlı üye olmak çok önemli. Üyelik oluşturulduktan sonra açıklanan detaylar şu şekilde...

Üye olduktan sonra sırasıyla bu adımları takip edin: