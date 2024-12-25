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İŞKUR 79.746 PERSONEL ALIMI YAPACAK! 81 ilde KPSS şartsız! İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
11:22
İŞKUR 79.746 PERSONEL ALIMI YAPACAK! 81 ilde KPSS şartsız! İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler?
İŞKUR 79.746 personel alımı için https://www.iskur.gov.tr/ resmi sitesi üzerinden alımlar yapacağını duyurdu. KPSS şartsız 81 ilde gerçekleşecek olan alımlarda birçok meslek grubunda alımlar yapılacak. Ön muhasebeci, reyon görevlisi, şoför, açşı ve daha birçok meslek grubu için 81 ilde personel alımı gerçekleştiriliyor. Peki, İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılır? İşte, detaylar...