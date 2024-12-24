İŞKUR 81.234 PERSONEL ALIMI! Elektrikçi, şoför, servis elemanı, temizlik görevlisi, muhasebeci, kasiyer, güvenlik... e-şubede!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 81.234 personel alımı için yeni ilanlarını yayımladı. KPSS şartı aranmadan başvuru yapılabilecek illere göre açık işler listesi ve kontenjanları belli oldu. Elektrikçi, şoför, temizlik personeli, servis elemanı, çocuk gelişimci, güvenlik görevlisi, aşçı yardımcısı, depo görevlisi, büro memuru, bulaşıkçı ve acil tıp teknisyeni için başvurular e-şube üzerinden alııyor. İŞKUR güncel iş ilanları listesi ve başvuru ekranı...