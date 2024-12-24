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İŞKUR 81.234 PERSONEL ALIMI! Elektrikçi, şoför, servis elemanı, temizlik görevlisi, muhasebeci, kasiyer, güvenlik... e-şubede!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
16:53
İŞKUR 81.234 PERSONEL ALIMI! Elektrikçi, şoför, servis elemanı, temizlik görevlisi, muhasebeci, kasiyer, güvenlik... e-şubede!
İŞKUR 81.234 personel alımı yapıyor. İllere göre açık işler listesi ve kontenjanları https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinde paylaşıldı Elektrikçi, şoför, servis elemanı, temizlik görevlisi, çocuk gelişimci, güvenlik, aşçı yardımcısı, depo işçisi, büro memuru, bulaşıkçı, acil tıp teknisyeni, depo sevkiyat sorumlusu gibi yüzlerce seçenek iiçin başvururlar e-şube üzerinde alınıyor. İşte, İŞKUR 81.234 işçi alımı başvuru ekranı...