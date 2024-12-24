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Haberler Yaşam İŞKUR 81.234 PERSONEL ALIMI! Elektrikçi, şoför, servis elemanı, temizlik görevlisi, muhasebeci, kasiyer, güvenlik... e-şubede!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:53

İŞKUR 81.234 PERSONEL ALIMI! Elektrikçi, şoför, servis elemanı, temizlik görevlisi, muhasebeci, kasiyer, güvenlik... e-şubede!

İŞKUR 81.234 personel alımı yapıyor. İllere göre açık işler listesi ve kontenjanları https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinde paylaşıldı Elektrikçi, şoför, servis elemanı, temizlik görevlisi, çocuk gelişimci, güvenlik, aşçı yardımcısı, depo işçisi, büro memuru, bulaşıkçı, acil tıp teknisyeni, depo sevkiyat sorumlusu gibi yüzlerce seçenek iiçin başvururlar e-şube üzerinde alınıyor. İşte, İŞKUR 81.234 işçi alımı başvuru ekranı...

İŞKUR 81.234 PERSONEL ALIMI! Elektrikçi, şoför, servis elemanı, temizlik görevlisi, muhasebeci, kasiyer, güvenlik... e-şubede!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 81.234 personel alımı için yeni ilanlarını yayımladı. KPSS şartı aranmadan başvuru yapılabilecek illere göre açık işler listesi ve kontenjanları belli oldu. Elektrikçi, şoför, temizlik personeli, servis elemanı, çocuk gelişimci, güvenlik görevlisi, aşçı yardımcısı, depo görevlisi, büro memuru, bulaşıkçı ve acil tıp teknisyeni için başvurular e-şube üzerinden alııyor. İŞKUR güncel iş ilanları listesi ve başvuru ekranı...

İŞKUR 81.234 PERSONEL ALIMI! Elektrikçi, şoför, servis elemanı, temizlik görevlisi, muhasebeci, kasiyer, güvenlik... e-şubede!

Türkiye İş Kurumu, aralık ayı personel alım ilanlarını paylaştı. İŞKUR ekranı üzerinde alınan başvurularda temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya, büro memurundan turizm ve otelcilik personeline kadar birçok branşta ve şehirde iş ilanı açıldı.

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İŞKUR 81.234 PERSONEL ALIMI! Elektrikçi, şoför, servis elemanı, temizlik görevlisi, muhasebeci, kasiyer, güvenlik... e-şubede!

İŞKUR 81.234 PERSONEL ALIMI!

İŞKUR 81.234 personel alımını resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımlarında aranan şartlar değişiklik gösteriyor.

İŞKUR 81.234 PERSONEL ALIMI! Elektrikçi, şoför, servis elemanı, temizlik görevlisi, muhasebeci, kasiyer, güvenlik... e-şubede!

İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak ve uygun branşa yerleşmek için ister kişisel bilgilerine göre ilan araması yapabilir ister açık ilanlar içinden uygun işi seçebilir.

İŞKUR 81.234 PERSONEL ALIMI! Elektrikçi, şoför, servis elemanı, temizlik görevlisi, muhasebeci, kasiyer, güvenlik... e-şubede!

80 bini aşan personel alımında büro memuru, elektrikçi, şoför, servis elemanı, depo sevkiyat sorumlusu gibi pozisyonları aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

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