İŞKUR en az 4 bin TL maaşla personel alımı yapıyor! 2021 Kasım ayı İŞKUR güncel personel ve memur ilanları listesi yayınlandı

İŞKUR Personel alımı ilanları ekranı her gün iş arayan binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediyor. Resmi site üzerinden birçok pozisyonda alımların gerçekleşeceği duyuruldu. KPSS şartsız ve 3 binden 8 bin TL'ye kadar değişkenlik gösteren maaşlarla, ilanlar büyük ilgi görüyor. Kişiler İŞKUR (Personel - memur ve işçi alımı) iş ilanları başvuru tarihleri, şartları gibi detayları ilanlar üzerinden inceliyor. İşte 2021 KPSS şartlı ve şartsız, 3000 TL - 8000 TL maaş aralıklı İŞKUR memur ve personel alımı ilanları ve merak edilenler...