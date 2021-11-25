İŞKUR en az 4 bin TL maaşla personel alımı yapıyor! 2021 Kasım ayı İŞKUR güncel personel ve memur ilanları listesi yayınlandı

Kasım sonlarına gelinirken İŞKUR memur ve personel alımı ilanları da gün içerisinde sık sık araştırma konusu haline geliyor. KPSS şartlı ve KPSS şartsız güncel İŞKUR iş ilanlarında yüzlerce personel alım ilanı bulunuyor. İlanlardaki maaş aralıkları 3 bin TL'den başlayarak değişilik gösterebiliyor. İŞKUR personel alımı ve memur alımı ilanlarında başvuru şartları, tarihleri, adaylardan istenen özellikler ve diğer bilgiler de yer alıyor. İşte, 25 Kasım 2021 KPSS şartlı ve KPSS şartsız, İŞKUR memur ve personel alımı ilanları, şartları, başvuru tarihleri...