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Haberler Yaşam İŞKUR en az 4 bin TL maaşla personel alımı yapıyor! 2021 Kasım ayı İŞKUR güncel personel ve memur ilanları listesi yayınlandı
Giriş Tarihi: 25.11.2021 22:57 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 22:57

İŞKUR en az 4 bin TL maaşla personel alımı yapıyor! 2021 Kasım ayı İŞKUR güncel personel ve memur ilanları listesi yayınlandı

Kasım sonlarına gelinirken İŞKUR memur ve personel alımı ilanları da gün içerisinde sık sık araştırma konusu haline geliyor. KPSS şartlı ve KPSS şartsız güncel İŞKUR iş ilanlarında yüzlerce personel alım ilanı bulunuyor. İlanlardaki maaş aralıkları 3 bin TL'den başlayarak değişilik gösterebiliyor. İŞKUR personel alımı ve memur alımı ilanlarında başvuru şartları, tarihleri, adaylardan istenen özellikler ve diğer bilgiler de yer alıyor. İşte, 25 Kasım 2021 KPSS şartlı ve KPSS şartsız, İŞKUR memur ve personel alımı ilanları, şartları, başvuru tarihleri...

İŞKUR en az 4 bin TL maaşla personel alımı yapıyor! 2021 Kasım ayı İŞKUR güncel personel ve memur ilanları listesi yayınlandı

İŞKUR Personel alımı ilanları ekranı her gün iş arayan binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediyor. Resmi site üzerinden birçok pozisyonda alımların gerçekleşeceği duyuruldu. KPSS şartsız ve 3 binden 8 bin TL'ye kadar değişkenlik gösteren maaşlarla, ilanlar büyük ilgi görüyor. Kişiler İŞKUR (Personel - memur ve işçi alımı) iş ilanları başvuru tarihleri, şartları gibi detayları ilanlar üzerinden inceliyor. İşte 2021 KPSS şartlı ve şartsız, 3000 TL - 8000 TL maaş aralıklı İŞKUR memur ve personel alımı ilanları ve merak edilenler...

İŞKUR en az 4 bin TL maaşla personel alımı yapıyor! 2021 Kasım ayı İŞKUR güncel personel ve memur ilanları listesi yayınlandı

İŞKUR PERSONEL MEMUR ALIMI NE ZANAN?

Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir.

İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.

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İŞKUR en az 4 bin TL maaşla personel alımı yapıyor! 2021 Kasım ayı İŞKUR güncel personel ve memur ilanları listesi yayınlandı

İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

İŞKUR en az 4 bin TL maaşla personel alımı yapıyor! 2021 Kasım ayı İŞKUR güncel personel ve memur ilanları listesi yayınlandı

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

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İŞKUR en az 4 bin TL maaşla personel alımı yapıyor! 2021 Kasım ayı İŞKUR güncel personel ve memur ilanları listesi yayınlandı
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