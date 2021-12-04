İŞKUR en az 4800 TL maaşla ilkokul mezunu personel alımı yapacak! 4 Aralık İŞKUR personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

İŞKUR Aralık ayı personel alımı ilanları listesi binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Belirli sebeplerden dolayı iş arayışında olan vatandaşlar her gün, İŞKUR güncel iş ilanları listesini kontrol ediyor. Son yayınlanan İŞKUR iş ilanları listesine göre, en az 4800 TL maaşla personel alımı yapılacak. İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlarda ise KPSS şartı arayanlar olduğu gibi KPSS şartı istemeyenler de bulunuyor. İşte 4 Aralık KPSS şartlı ve KPSS şartsız İŞKUR memur-personel alımı ilanları, başvuruları ve şartları;