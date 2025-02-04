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Giriş Tarihi: 04.02.2025 14:47 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:53

İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur, kimler faydalanabilir? Üniversite öğrencisine 15 bin TL destek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan " Gençler eğitimini sürdürürken kendilerini geliştirecek birçok alanda bu programa dahil olabilecek." dedi. Peki, İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur, kimler faydalanabilir?

İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur, kimler faydalanabilir? Üniversite öğrencisine 15 bin TL destek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "üniversite öğrencileri için işkur gençlik programını bugün itibari ile devreye alıyoruz." açıklamasında bulundu. İŞKUR Gençlik Programı, mesleki becerilere sahip insan kaynağını genişletmek için başlatılan programda 1712 kişi istifade etti. Bu kapsamda İŞKUR Gençlik Programında bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin istifade edilmesi bekleniyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur, kimler faydalanabilir? İşte, detaylar...

İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur, kimler faydalanabilir? Üniversite öğrencisine 15 bin TL destek!

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR, NASIL BAŞVURULUR, KİMLER FAYDALANABİLİR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu;

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İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur, kimler faydalanabilir? Üniversite öğrencisine 15 bin TL destek!

Üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programının bugün devreye alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İŞKUR Gençlik Programı, her üniversitenin kendi öğrencisine haftalık azami 3 güne kadar katılım sağlayacak. Günlük 1083 liralık ödemeyle ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacaklara yaklaşık 15 bin 162 lira destek vereceğiz." dedi.

Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerinin de devlet tarafından ödeneceğini belirten Erdoğan, "Programda bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin istifade etmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur, kimler faydalanabilir? Üniversite öğrencisine 15 bin TL destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimize çalışmak istiyorsak millet olarak çalışmak zorundayız. Milletimizin oyu ve güveniyle göreve geldiğimizden bu yana ekonomimizi dört temel unsur üzerinde yükseltmeye gayret ettik. Türkiye'nin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırdık. Adil ve rekabetçi bir düzenin oluşmasını sağladık. Üretim ve istihdamı maliyemizin merkezine yerleştirdik.

İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur, kimler faydalanabilir? Üniversite öğrencisine 15 bin TL destek!

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NIN AYRINTILARI

Üniversite öğrencileri için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan eğitmlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecek. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri bu programa dahil olabilecek. Program kapsamında katılacakları Ar-Ge faaliyetleri bilgi ve teknoloji sistemleri gibi farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar. İŞKUR Gençlik Programı, her üniversitenin kendi öğrencisine haftalık azami 3 güne kadar katılım sağlayacak. Günlük 1083 liralık ödemeyle ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacaklara yaklaşık 15 bin 162 lira destek vereceğiz. Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programda bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin istifade etmesini hedefliyoruz.

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