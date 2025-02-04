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İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur, kimler faydalanabilir? Üniversite öğrencisine 15 bin TL destek!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
14:53
İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur, kimler faydalanabilir? Üniversite öğrencisine 15 bin TL destek!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan " Gençler eğitimini sürdürürken kendilerini geliştirecek birçok alanda bu programa dahil olabilecek." dedi. Peki, İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur, kimler faydalanabilir?