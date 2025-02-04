İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur, kimler faydalanabilir? Üniversite öğrencisine 15 bin TL destek!

Üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programının bugün devreye alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İŞKUR Gençlik Programı, her üniversitenin kendi öğrencisine haftalık azami 3 güne kadar katılım sağlayacak. Günlük 1083 liralık ödemeyle ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacaklara yaklaşık 15 bin 162 lira destek vereceğiz." dedi.

Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerinin de devlet tarafından ödeneceğini belirten Erdoğan, "Programda bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin istifade etmesini hedefliyoruz." diye konuştu.