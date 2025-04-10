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Haberler Yaşam İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? 2025 İŞKUR Gençlik Programı maaş ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 10.04.2025 07:06 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 07:06

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? 2025 İŞKUR Gençlik Programı maaş ödeme tarihleri

Öğrencilerin üniversite eğitimlerinde edindikleri bilgi ve becerileri geliştirmek, aynı zamanda çalışma disiplini kazandırmak amacıyla İŞKUR Gençlik Programı hayata geçirildi. Ön lisans ve lisans öğrencileri, başvurularını yaparak programa katılmaya başladı. Katılım gösterdikleri her gün için 2025 yılı itibarıyla öğrencilere Yönetim Kurulu tarafından 1.083 TL ödeme yapılacak. İŞKUR Gençlik Programı'na katılan öğrencilerin belgeleri, üniversiteler tarafından İŞKUR İl Müdürlüğüne iletilecek ve ödeme süreci başlayacak. Peki, İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? 2025 İŞKUR Gençlik Programı maaş ödeme tarihleri

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aktif olarak eğitim gören öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında çalışma fırsatı buluyor. Mart ayı itibarıyla programa dahil olan öğrenciler, maaş ödemeleriyle ilgili araştırmalarını arttırdı. Peki, İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri ne zaman yapılacak?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? 2025 İŞKUR Gençlik Programı maaş ödeme tarihleri

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMELERİ YAPILDI MI?
İŞKUR Gençlik Programı maaşlarının ödenebilmesi için katılımcıların çalıştıkları döneme ait belgelerin, üniversite tarafından eksiksiz şekilde hazırlanıp ilgili İŞKUR İl Müdürlüğüne gönderilmesi gerekiyor.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? 2025 İŞKUR Gençlik Programı maaş ödeme tarihleri

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evraklarını eksiksiz teslim edenler için maaş ödemeleri Nisan ayı içerisinde hesaba yatırılacaktır.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? 2025 İŞKUR Gençlik Programı maaş ödeme tarihleri

Haftalık Çalışma gün Sayısı Ayda Ödenecek Ücret

Haftada 1 gün ( ayda 4 gün) 4.332 TL

Haftada 2 gün ( ayda 8 gün) 8.664 TL

Haftada 3 gün ( ayda 12 gün) 12.996 TL

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? 2025 İŞKUR Gençlik Programı maaş ödeme tarihleri

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

Gençlerin iş deneyimi eksikliklerinin tamamlamak ve bu ihtiyacı gidermek için İŞKUR Gençlik Programı'nı geliştirildi. Program, üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmayı, yeteneklerini geliştirmeyi ve istihdam olanaklarını artırmayı hedefleyen bir aktif iş gücü programıdır. Güneş, devlet üniversiteleriyle işbirliği içerisinde yürütülen programın öğrencilere hem maddi destek sunduğunu hem de çalışma disiplini kazandırır.