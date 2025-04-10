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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? 2025 İŞKUR Gençlik Programı maaş ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 10.04.2025 07:06
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
07:06
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? 2025 İŞKUR Gençlik Programı maaş ödeme tarihleri
Öğrencilerin üniversite eğitimlerinde edindikleri bilgi ve becerileri geliştirmek, aynı zamanda çalışma disiplini kazandırmak amacıyla İŞKUR Gençlik Programı hayata geçirildi. Ön lisans ve lisans öğrencileri, başvurularını yaparak programa katılmaya başladı. Katılım gösterdikleri her gün için 2025 yılı itibarıyla öğrencilere Yönetim Kurulu tarafından 1.083 TL ödeme yapılacak. İŞKUR Gençlik Programı'na katılan öğrencilerin belgeleri, üniversiteler tarafından İŞKUR İl Müdürlüğüne iletilecek ve ödeme süreci başlayacak. Peki, İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak?