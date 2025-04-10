İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? 2025 İŞKUR Gençlik Programı maaş ödeme tarihleri

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

Gençlerin iş deneyimi eksikliklerinin tamamlamak ve bu ihtiyacı gidermek için İŞKUR Gençlik Programı'nı geliştirildi. Program, üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmayı, yeteneklerini geliştirmeyi ve istihdam olanaklarını artırmayı hedefleyen bir aktif iş gücü programıdır. Güneş, devlet üniversiteleriyle işbirliği içerisinde yürütülen programın öğrencilere hem maddi destek sunduğunu hem de çalışma disiplini kazandırır.