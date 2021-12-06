İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Çeşitli sebeplerden dolayı işlerinden ayrılmış ve yeni iş arayışında olan vatandaşlar, İŞKUR iş ilanları listesini yakından takip ediyor. Son yayınlanan İŞKUR iş ilanları listesine göre, en az 4800 TL maaşla personel alımı yapılacak. İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlarda ise KPSS şartı arayanlar olduğu gibi KPSS şartı istemeyenler de bulunuyor. İşte 6 Aralık KPSS şartlı ve KPSS şartsız İŞKUR memur-personel alımı ilanları, başvuruları ve şartları;