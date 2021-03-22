ÇAYKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İŞKUR ile Çaykur 500 mevsimlik işçi alımı başvuru ekranı!

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde istihdam etmek üzere alınan olan 500 işçi için Çaykur personel alımı başvuru ekranı açıldı. 200 geçici çay eskperi ve 300 beden işçisi alımının yapılacağı alımlarla ilgili tüm detaylar İŞKUR ilanı ile duyurulurken iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar "Çaykur personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" gibi sorular da yanıt aramaya başladı. Çaykur personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 22-26 Mart tarihleri arasında site üzerinden veya il ilçe müdürlükleri aracılığı ile alınacak.

İŞKUR İLE ÇAYKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI!

Çaykur personel alımı başvuru süreci 22 Mart bugün başladı. Çaykur 500 işçi alımı başvuru şartları ve detayları resmi site üzerinden yapılan açıklama ile duyurulmuş alımların dört ilde gerçekleşeceği ifade edilmişti. Alımlar için gerçekleşecek kuralar ise 12 Nisan tarihinde noter huzurunda düzenlenecek.