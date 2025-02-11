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İŞKUR İş Fırsatlarını Duyurdu: 81 İlde 76.827 personel alımı başladı! Başvurular e-şubede: Temizlik personeli, güvenlik, şoför...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
10:08
İŞKUR İş Fırsatlarını Duyurdu: 81 İlde 76.827 personel alımı başladı! Başvurular e-şubede: Temizlik personeli, güvenlik, şoför...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlara yönelik geniş kapsamlı istihdam olanakları sunmaya devam ediyor. Ülke genelinde farklı sektörlerde ve meslek gruplarında toplam 76.827 kişilik personel alımı için başvurular açıldı. Üstelik bu ilanlara KPSS şartı olmadan başvuru yapılabiliyor. İş arayışında olan adaylar, resmi internet sitesinde yayımlanan ilanlar arasından kendilerine en uygun işi seçerek başvuru yapabilir. Fabrikalardan hizmet sektörüne, ofis personelinden saha elemanlarına kadar birçok alanda iş imkanı sunuluyor. Peki, İŞKUR iş başvursu nasıl yapılır? İşte, İŞKUR personel alımı ile ilgili tüm detaylar.