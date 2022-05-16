İŞKUR iş ilanları yayında: KPSS şartlı ve KPSS şartsız 5000 TL’den başlayan maaşla İŞKUR memur-personel alımı yapıyor

İŞKUR personel ve memur alımı listesi yayınlandı. İŞKUR personel alımı ve memur alımı ilanlarında başvuru şartları, tarihleri, adaylardan istenen özellikler ve diğer bilgiler de duyuruluyor. Çeşitli sebeplerden dolayı hâlihazırda iş arayışında olan vatandaşlar, İŞKUR tarafından yayınlanan personel alımı listesini yakından takip ediyor. İŞKUR iş ilanlarında, adaylarda aranan şartlar hakkında da bilgi verilirken maaş aralıkları ise 5 bin TL'den başlayarak yükseliyor. İşte 16 Mayıs 2022 KPSS şartlı ve KPSS şartsız İŞKUR memur-personel alımı ilanları, başvuruları ve şartları;