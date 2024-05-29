İŞKUR KPSS şartsız binlerce personel alacak! Diyetisyen, hemşire, temizlik görevlisi, beden işçisi…

BAŞVURU SÜRECİ: ADIM ADIM İŞKUR İŞ BAŞVURUSU

İŞKUR İnternet Sitesine Giriş Yapın: İlk olarak İŞKUR'un resmi web sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresine gidin.

İş Arama Sayfasına Git: Ana sayfada yer alan 'İş Arama' bölümüne tıklayarak ilanlara ulaşabilirsiniz.

Arama Çubuğuna 'ŞEHİR HASTANE' Yazın: Arama çubuğuna 'şehir hastane' yazarak arama yapın ve 'ARA' butonuna tıklayın.

İlanları İnceleyin ve Başvurun: Karşınıza çıkan ilanları detaylı bir şekilde inceleyin ve uygun gördüğünüz pozisyonlara başvurun.