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İŞKUR KPSS şartsız binlerce personel alacak! Diyetisyen, hemşire, temizlik görevlisi, beden işçisi…
Giriş Tarihi: 29.05.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
14:35
İŞKUR KPSS şartsız binlerce personel alacak! Diyetisyen, hemşire, temizlik görevlisi, beden işçisi…
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) son dakika duyurusuna göre, hastaneler ve şehir hastanelerine KPSS şartsız binlerce personel alacak. Özellik hastanelerde görev almak isteyen, sağlık sektöründe iş arayan pek çok kişi için önemli fırsat sunuyor. Özellikle birçok eğitim seviyesinden alım olacağı için binlerce kişiye iş imkânı sağlanacak. Başvuran adaylar yalnızca e-şube üzerinden kayıt yaptıracak. KPSS şartsız ilanlar yayında! İşte, İŞKUR binlerce personel işçi alımı başvuru detaylar…