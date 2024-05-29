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Haberler Yaşam İŞKUR KPSS şartsız binlerce personel alacak! Diyetisyen, hemşire, temizlik görevlisi, beden işçisi…
Giriş Tarihi: 29.05.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 14:35

İŞKUR KPSS şartsız binlerce personel alacak! Diyetisyen, hemşire, temizlik görevlisi, beden işçisi…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) son dakika duyurusuna göre, hastaneler ve şehir hastanelerine KPSS şartsız binlerce personel alacak. Özellik hastanelerde görev almak isteyen, sağlık sektöründe iş arayan pek çok kişi için önemli fırsat sunuyor. Özellikle birçok eğitim seviyesinden alım olacağı için binlerce kişiye iş imkânı sağlanacak. Başvuran adaylar yalnızca e-şube üzerinden kayıt yaptıracak. KPSS şartsız ilanlar yayında! İşte, İŞKUR binlerce personel işçi alımı başvuru detaylar…

İŞKUR KPSS şartsız binlerce personel alacak! Diyetisyen, hemşire, temizlik görevlisi, beden işçisi…

İŞKUR hastaneler ve şehir hastaneleri KPSS şartsız farklı kadrolara binlerce alım gerçekleştirilecek. İŞKUR üzerinden yapılan hastane personel ilanlarıyla binlerce kişiye istihdam sağlanacak. KPSS şartsız ilanların detayları

İŞKUR KPSS şartsız binlerce personel alacak! Diyetisyen, hemşire, temizlik görevlisi, beden işçisi…

PERSONEL ALIMI YAPILCAK POZİSYONLAR
İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan ilanlara göre, çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacak. Bu pozisyonlar arasında sekreter, işçi, çaycı, mobilya montajcısı, beden işçisi, servis elemanı (garson), tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik sağlık teknikeri gibi çeşitli kadrolar bulunuyor. Bu fırsatlar, hastanelerin çeşitli bölümlerinde çalışacak personellere yönelik çeşitli kariyer olanakları sunuyor.

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İŞKUR KPSS şartsız binlerce personel alacak! Diyetisyen, hemşire, temizlik görevlisi, beden işçisi…

İlanlara uygun şartları sağlamanız halinde ilgili ilanlara şu adımları tamamlayarak başvurabilirsiniz:

İŞKUR KPSS şartsız binlerce personel alacak! Diyetisyen, hemşire, temizlik görevlisi, beden işçisi…

BAŞVURU SÜRECİ: ADIM ADIM İŞKUR İŞ BAŞVURUSU
İŞKUR İnternet Sitesine Giriş Yapın: İlk olarak İŞKUR'un resmi web sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresine gidin.
İş Arama Sayfasına Git: Ana sayfada yer alan 'İş Arama' bölümüne tıklayarak ilanlara ulaşabilirsiniz.
Arama Çubuğuna 'ŞEHİR HASTANE' Yazın: Arama çubuğuna 'şehir hastane' yazarak arama yapın ve 'ARA' butonuna tıklayın.
İlanları İnceleyin ve Başvurun: Karşınıza çıkan ilanları detaylı bir şekilde inceleyin ve uygun gördüğünüz pozisyonlara başvurun.

İŞKUR KPSS şartsız binlerce personel alacak! Diyetisyen, hemşire, temizlik görevlisi, beden işçisi…

İŞKUR Kayıt ve Başvuru Rehberi
Başvuru yapmadan önce İŞKUR'a kayıtlı olmanız gerekmektedir. İŞKUR'a kayıt olmak için yine aynı web sitesini kullanabilir ve 'Bireysel' sekmesinden kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

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