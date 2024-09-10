Giriş Tarihi: 10.09.2024 06:08
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
06:08
İŞKUR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ TIKLA-SORGULA: 2024 Temizlik personeli İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl ve nereden bakılır?
TYP kura sonuçları ve isim listesi birçok ilde erişime açıldı ve adayların gündemine yerleşti. İŞKUR Toplum Yararına Programlar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyen ve başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuçların ilan edilmesiyle görevlerine başlayabilecekler. Bazı illerde başvuru süreci devam ederken bazı illerde sonuçlar belli oldu. Peki, TYP kura sonuçları 2024 isim listesi açıklandı mı?