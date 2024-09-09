Giriş Tarihi: 09.09.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
16:36
İŞKUR KURA SONUÇLARI LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI: 2024 Temizlik personeli İŞKUR TYP kura sonuçları belli oldu mu?
TYP kura sonuçları ve isim listesi birçok ilde erişime açıldı ve adayların gündemine yerleşti. İŞKUR Toplum Yararına Programlar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyen ve başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuçların ilan edilmesiyle görevlerine başlayabilecekler. Bazı illerde başvuru süreci devam ederken bazı illerde sonuçlar belli oldu. Peki, TYP kura sonuçları 2024 isim listesi açıklandı mı?