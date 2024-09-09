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Giriş Tarihi: 09.09.2024 19:33 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 19:33

İŞKUR KURA SONUÇLARI PDF İSİM LİSTESİ: 2024 Temizlik personeli İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?

TYP kura sonuçları ve isim listesi birçok ilde erişime açıldı ve adayların gündemine yerleşti. İŞKUR Toplum Yararına Programlar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyen ve başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuçların ilan edilmesiyle görevlerine başlayabilecekler. Bazı illerde başvuru süreci devam ederken bazı illerde sonuçlar belli oldu. Peki, TYP kura sonuçları 2024 isim listesi açıklandı mı?

İŞKUR KURA SONUÇLARI PDF İSİM LİSTESİ: 2024 Temizlik personeli İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?

TYP kura sonuçları isim listesi sorgulanmaya başladı. Haziran ayında bazı illerde başlayan çekilişte Hatay, Ankara, Kastamonu, Konya, Diyarbakır ve diğer illerde İŞKUR Toplum Yararına Program sonuçları açıklandı. İşte TYP kura sonuçları ve isim listesi

İŞKUR KURA SONUÇLARI PDF İSİM LİSTESİ: 2024 Temizlik personeli İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?

İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için sonuçlar ilan edildi. Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

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İŞKUR KURA SONUÇLARI PDF İSİM LİSTESİ: 2024 Temizlik personeli İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?

TYP BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kuruma kayıtlı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
  • Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
  • Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)
İŞKUR KURA SONUÇLARI PDF İSİM LİSTESİ: 2024 Temizlik personeli İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?

TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden sorgulayabilirler.

İŞKUR KURA SONUÇLARI PDF İSİM LİSTESİ: 2024 Temizlik personeli İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?

ADIYAMAN TYP KURA SONUÇLARI

ADIYAMAN TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KASTAMONU TYP KURA SONUÇLARI

KASTAMONU TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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