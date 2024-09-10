Giriş Tarihi: 10.09.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
00:15
İŞKUR KURA SONUÇLARI PDF İSİM LİSTESİ SORGULAMA: 2024 Temizlik personeli İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
TYP kura sonuçları ve isim listesi birçok ilde erişime açıldı ve adayların gündemine yerleşti. İŞKUR Toplum Yararına Programlar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyen ve başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuçların ilan edilmesiyle görevlerine başlayabilecekler. Bazı illerde başvuru süreci devam ederken bazı illerde sonuçlar belli oldu. Peki, TYP kura sonuçları 2024 isim listesi açıklandı mı?