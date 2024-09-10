Giriş Tarihi: 10.09.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
07:36
İŞKUR KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 Temizlik personeli İŞKUR TYP kura sonuçları ve isim listesi nereden öğrenilir?
TYP kura sonuçları il il ilan edilmeye devam ediyor. İŞKUR Toplum Yararına Programlar kapmasında Haziran ayında başlayıp birçok ilde gerçekleşen başvuruların sonuçları birçok ilde asil ve yedek isim listesiyle ilan edildi. Hatay, Ankara, Kastamonu, Konya, Diyarbakır'da sonuçlar erişime açıldı. İşte TYP kura sonuçları ve isim listesi