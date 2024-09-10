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Giriş Tarihi: 10.09.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 07:36

İŞKUR KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 Temizlik personeli İŞKUR TYP kura sonuçları ve isim listesi nereden öğrenilir?

TYP kura sonuçları il il ilan edilmeye devam ediyor. İŞKUR Toplum Yararına Programlar kapmasında Haziran ayında başlayıp birçok ilde gerçekleşen başvuruların sonuçları birçok ilde asil ve yedek isim listesiyle ilan edildi. Hatay, Ankara, Kastamonu, Konya, Diyarbakır'da sonuçlar erişime açıldı. İşte TYP kura sonuçları ve isim listesi

İŞKUR KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 Temizlik personeli İŞKUR TYP kura sonuçları ve isim listesi nereden öğrenilir?

İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen TYP kura sonuçları isim listesiyle sorgulanmaya başladı. Haziran ayında başlayan başvuruların sonuçları birçok ilde ilan edildi. İşte İŞKUR TYP kura sonuçları ve isim listesi

İŞKUR KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 Temizlik personeli İŞKUR TYP kura sonuçları ve isim listesi nereden öğrenilir?

İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için sonuçlar ilan edildi. Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

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İŞKUR KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 Temizlik personeli İŞKUR TYP kura sonuçları ve isim listesi nereden öğrenilir?

TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden sorgulayabilirler.

İŞKUR KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 Temizlik personeli İŞKUR TYP kura sonuçları ve isim listesi nereden öğrenilir?
İŞKUR KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 Temizlik personeli İŞKUR TYP kura sonuçları ve isim listesi nereden öğrenilir?
  • HATAY TYP KURA SONUÇLARI
  • 11.06.2024 Salı Günü saat 10.00'da Hatay AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Hatay 1. Noter ve Basın Mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştirilen 10.292 kişinin müracaat ettiği ve 650 katılımcının belirlendiği TYP Katılımcısı Kura Çekimi sonuçları ektedir. 450'si Antakya ve Defne, 100'ü Kırıkhan ve 100'ü de Samandağ ilçelerimizde görevlendirilmek üzere belirlenen katılımcıların; mevzuatlar kapsamındaki incelemeleri (Hane geliri sorgulaması, aynı hanede TYP çalışanının olup olmadığı, vergi ve sigorta kayıtları, öğrencilik durumu) yapılacaktır. Yapılan inceleme sonrasında şartları taşıyan katılımcılar davet edilecek ve programa başlangıç işlemleri gerçekleştirilecektir.
  • HATAY TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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