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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi || Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
15:26
İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi || Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları hangi tarihte?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 bin işçi alımı için 23 Şubat tarihinde başlayan başvurular bugün tamamlanıyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar "Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi" araştırmalarına başladılar. Farklı meslek gruplarından alımların devam ettiği İŞKUR Başvurularını tamamlayan vatandaşlar kura çekilişini bekliyor. Peki Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi ne zaman?