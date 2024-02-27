Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi || Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:26

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi || Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 bin işçi alımı için 23 Şubat tarihinde başlayan başvurular bugün tamamlanıyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar "Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi" araştırmalarına başladılar. Farklı meslek gruplarından alımların devam ettiği İŞKUR Başvurularını tamamlayan vatandaşlar kura çekilişini bekliyor. Peki Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi ne zaman?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi || Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için bugün son gün! Bugün başvuruların sona ermesiyle birlikte adaylar kura çekilişinin yapılacağı tarihi bekleyecek. Noter huzurunda yapılacak 8 bin işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kuralar hangi tarihte çekilecek?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi || Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları hangi tarihte?

2024 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN!

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınıyor.

Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi || Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları hangi tarihte?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi || Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları hangi tarihte?

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişinin yapılacağı tarih, saat ve yer bilgisi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura tarihi, yer ve saat bilgisinin açıklanması bekleniyor.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi || Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları hangi tarihte?

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KAPSAMINDA HANGİ MESLEK GRUPLARINDAN ALIM YAPILACAK?

Otomotiv Kaportacısı, Temizlik Görevlisi, Oto Elektrikçisi, Oto bakım onarımcısı ve otomotiv mekanikçisi, Marangoz, Güvenlik Görevlisi, Klinik Destek elemanı, İnşaat Boyacısı, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Elektrikçi, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elamanı, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı

SON DAKİKA