İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi || Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kuraları hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için bugün son gün! Bugün başvuruların sona ermesiyle birlikte adaylar kura çekilişinin yapılacağı tarihi bekleyecek. Noter huzurunda yapılacak 8 bin işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kuralar hangi tarihte çekilecek?