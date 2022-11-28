Haberler Yaşam İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı 2022 | 42 bin 500 Sağlık Bakanlığı personel alımı sürekli işçi başvuru şartları, branş ve kontenjan dağılımı

Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 11:38

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı 2022 | 42 bin 500 Sağlık Bakanlığı personel alımı sürekli işçi başvuru şartları, branş ve kontenjan dağılımı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları, branş ve kotenjan dağılımı hakkında detaylar belli oldu. Son dakika haberi ile duyurulan sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan 85 bin personel alımı kapsamında 11 bin 317 sürekli işçi, bin 183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık çalışanı alımı için detaylar belli oldu. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırılmaya devam ediyor. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, İŞKUR ile başvuru şartları, branş ve kontenjan dağılımı hakkında merak edilenler…