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Haberler Yaşam İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı 2022 | 42 bin 500 Sağlık Bakanlığı personel alımı sürekli işçi başvuru şartları, branş ve kontenjan dağılımı
Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 11:38

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı 2022 | 42 bin 500 Sağlık Bakanlığı personel alımı sürekli işçi başvuru şartları, branş ve kontenjan dağılımı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları, branş ve kotenjan dağılımı hakkında detaylar belli oldu. Son dakika haberi ile duyurulan sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan 85 bin personel alımı kapsamında 11 bin 317 sürekli işçi, bin 183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık çalışanı alımı için detaylar belli oldu. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırılmaya devam ediyor. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, İŞKUR ile başvuru şartları, branş ve kontenjan dağılımı hakkında merak edilenler…

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı 2022 | 42 bin 500 Sağlık Bakanlığı personel alımı sürekli işçi başvuru şartları, branş ve kontenjan dağılımı

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu beklenirken alıma dair ilan Resmi Gazetede yerini aldı. Daha önce Bakan Koca tarafından müjdesi verilen 85 bin personel alımı başvuruları için 42 bin 500 kişilik ilk etap başladı. Yer alan ilana göre bin 183 sözleşmeli personel alımı, 11 bin 317 sürekli işçi alımı ve 30 bin sözleşmeli sağlık çalışanı alımı için harekete geçildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kontenjanları hakkında araştırmalar sürüyor. Konuyla ilgili İŞKUR başvuru ekranına dönüldü. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı şartları neler, başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı 2022 | 42 bin 500 Sağlık Bakanlığı personel alımı sürekli işçi başvuru şartları, branş ve kontenjan dağılımı

SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI İLANI RESMİ GAZETE'DE!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapacak. İlanda 11 bin 317 sürekli işçi, bin 183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı ifade edildi.

İşte, branş ve kontenjan dağılımı...

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı 2022 | 42 bin 500 Sağlık Bakanlığı personel alımı sürekli işçi başvuru şartları, branş ve kontenjan dağılımı

2022 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 1.183 sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 30.000 sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı 2022 | 42 bin 500 Sağlık Bakanlığı personel alımı sürekli işçi başvuru şartları, branş ve kontenjan dağılımı

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel
pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin
internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı 2022 | 42 bin 500 Sağlık Bakanlığı personel alımı sürekli işçi başvuru şartları, branş ve kontenjan dağılımı

30 bin pesonel alımı için adaylar tercihlerini 30 Kasım 2022 - 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercih kılavuzunda
belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini
girerek yapabilecek.

11 bin 317 işçi alımı için başvurular 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Buna göre başvurular İŞKUR üzerinden başladı.

SON DAKİKA