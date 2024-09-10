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Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 09:28

İŞKUR TYP BAŞVURU 2024 | MEB okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımı TYP başvurusu başladı mı, ne zaman, şartlar neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında her yıl okullara işçi alımı gerçekleştiriyor. Bu program işsiz vatandaşlara çalışma alışkanlıkları kazandırarak iş hayatına katılmalarını sağlıyor. Bu kapsamda başvuruları 'esube.iskur.gov.tr' üzerinden alınan işçi alımı için gözler son dakika duyurularına çevrildi. Peki, MEB okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımı TYP başvurusu başladı mı, ne zaman, şartlar neler? İşte, İŞKUR TYP başvuru ekranı!

İŞKUR TYP BAŞVURU 2024 | MEB okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımı TYP başvurusu başladı mı, ne zaman, şartlar neler?

9 Eylül Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar eğitim öğretime başladı. Bu kapsamda okullarda ihtiyaca uygun temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için gözler İŞKUR TYP başvurularına çevrildi. Geçtiğimiz yıl alımları Ağustos ayında başlamıştı ve detayları İlçe Milli Eğitim müdürlükleri paylaşmıştı. Peki, Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu başladı mı, şartları neler?

İŞKUR TYP BAŞVURU 2024 | MEB okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımı TYP başvurusu başladı mı, ne zaman, şartlar neler?

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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İŞKUR TYP BAŞVURU 2024 | MEB okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımı TYP başvurusu başladı mı, ne zaman, şartlar neler?

İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında her yıl bünyesindeki okullara işçi alımı gerçekleştiriyor. Programa başvurular, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İşkur şubesinden gerçekleştiriliyor.

Başvuru şartları, tarihleri ve detayları öğrenmek isteyen adaylar için;

İŞKUR TYP BAŞVURU 2024 | MEB okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımı TYP başvurusu başladı mı, ne zaman, şartlar neler?

2024-2025 İŞKUR TYP BAŞVURULARININ ALINMASI

TYP çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görevlendirilmesi beklenen güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımları için ilan henüz yayınlanmadı.

İlgili ilanlar ve alım sürecine dair gelişmeler netleştikçe, haberimizde bu konuya yer vereceğiz. Başvuru şartları, tarihleri ve detayları öğrenmek isteyen adaylar, güncel bilgileri takip ederek fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirler.

İŞKUR TYP BAŞVURU 2024 | MEB okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımı TYP başvurusu başladı mı, ne zaman, şartlar neler?

2024-2025 İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 TYP başvuru tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Başvuru sürecinin yeni dönem öncesinde tamamlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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