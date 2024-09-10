Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
09:28
İŞKUR TYP BAŞVURU 2024 | MEB okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımı TYP başvurusu başladı mı, ne zaman, şartlar neler?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında her yıl okullara işçi alımı gerçekleştiriyor. Bu program işsiz vatandaşlara çalışma alışkanlıkları kazandırarak iş hayatına katılmalarını sağlıyor. Bu kapsamda başvuruları 'esube.iskur.gov.tr' üzerinden alınan işçi alımı için gözler son dakika duyurularına çevrildi. Peki, MEB okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımı TYP başvurusu başladı mı, ne zaman, şartlar neler? İşte, İŞKUR TYP başvuru ekranı!