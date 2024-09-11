İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI 2024: MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP alımı başvurusu ne zaman, başladı mı?

Başvuru şartları, tarihleri ve detayları öğrenmek isteyen adaylar, güncel bilgileri takip ederek fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirler.

Haziran ayında başlayarak birçok ilde gerçekleşen çekilişte asil ve yedek adaylar belirlenirken, istenen belgeler de erişime açıldı. Hatay, Ankara, Kastamonu, Konya, Diyarbakır ve diğer illerde İŞKUR TYP kura sonuçları isim listeleri erişime açıldı.

Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler.