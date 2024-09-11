Giriş Tarihi: 11.09.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
08:05
İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI 2024: MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP alımı başvurusu ne zaman, başladı mı?
İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların belirli şartlara sahip olması gerekiyor. Bu kapsamda gereken şartlara uyum sağlayan vatandaşlar İŞKUR TYP başvurularına odaklandı. Peki, MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP alımı başvurusu ne zaman, başladı mı? İşte, 2024 İŞKUR TYP başvuru ekranı!