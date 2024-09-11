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Giriş Tarihi: 11.09.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 08:05

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI 2024: MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP alımı başvurusu ne zaman, başladı mı?

İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların belirli şartlara sahip olması gerekiyor. Bu kapsamda gereken şartlara uyum sağlayan vatandaşlar İŞKUR TYP başvurularına odaklandı. Peki, MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP alımı başvurusu ne zaman, başladı mı? İşte, 2024 İŞKUR TYP başvuru ekranı!

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI 2024: MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP alımı başvurusu ne zaman, başladı mı?

İşsiz vatandaşlara iş alışkanlıkları kazandırarak iş hayatına katılmalarını teşvik etmeyi amaçlayan TYP programı, her yıl olduğu gibi bu yılda alımlar gerçekleştiriyor. Birçok ilde Haziran ayında başlayan alımlar için sonuçlar ilan edilirken, gözler kalan illerin ne zaman başvuru sürecini başlatacağına çevrili. Peki, İŞKUR TYP alımı başvurusu ne zaman, başladı mı? İşte, detaylar!

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI 2024: MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP alımı başvurusu ne zaman, başladı mı?

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI 2024: MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP alımı başvurusu ne zaman, başladı mı?

İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında her yıl bünyesindeki okullara işçi alımı gerçekleştiriyor. Programa başvurular, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İşkur şubesinden gerçekleştiriliyor.

Başvuru şartları, tarihleri ve detayları öğrenmek isteyen adaylar için;

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI 2024: MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP alımı başvurusu ne zaman, başladı mı?

Başvuru şartları, tarihleri ve detayları öğrenmek isteyen adaylar, güncel bilgileri takip ederek fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirler.

Haziran ayında başlayarak birçok ilde gerçekleşen çekilişte asil ve yedek adaylar belirlenirken, istenen belgeler de erişime açıldı. Hatay, Ankara, Kastamonu, Konya, Diyarbakır ve diğer illerde İŞKUR TYP kura sonuçları isim listeleri erişime açıldı.

Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI 2024: MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP alımı başvurusu ne zaman, başladı mı?

2024-2025 İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 TYP başvuru tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Başvuru sürecinin yeni dönem öncesinde tamamlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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