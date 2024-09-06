Giriş Tarihi: 06.09.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
09:06
İŞKUR TYP BAŞVURU SAYFASI (esube.iskur.gov.tr) | MEB okullarına temizlik personeli ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu başladı mı, ne zaman?
MEB okullarına temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında başvuruları almaya başlıyor. Açılan kontenjanlara başvurmak isteyen adayların başvuruları İŞKUR TYP başvuru ekranı üzerinden alınacak. İŞKUR TYP başvuru tarihleri ve şartları bu noktada araştırılıyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl başvuru yapılır, şartlar neler? İşte, başvuru ekranı ve detaylar...