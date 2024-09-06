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Giriş Tarihi: 06.09.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 09:06

İŞKUR TYP BAŞVURU SAYFASI (esube.iskur.gov.tr) | MEB okullarına temizlik personeli ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu başladı mı, ne zaman?

MEB okullarına temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında başvuruları almaya başlıyor. Açılan kontenjanlara başvurmak isteyen adayların başvuruları İŞKUR TYP başvuru ekranı üzerinden alınacak. İŞKUR TYP başvuru tarihleri ve şartları bu noktada araştırılıyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl başvuru yapılır, şartlar neler? İşte, başvuru ekranı ve detaylar...

İŞKUR TYP BAŞVURU SAYFASI esube.iskur.gov.tr | MEB okullarına temizlik personeli ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu başladı mı, ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında her yıl okullara işçi alımı gerçekleşiyor. TYP çerçevesinde MEB'e bağlı okullarda görevlendirilmek üzere güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımları için "TYP başvuruları nereden ve nasıl yapılır?" sorusu yanıt arıyor. Peki, MEB okullarına temizlik personeli ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu başladı mı, ne zaman?

İŞKUR TYP BAŞVURU SAYFASI esube.iskur.gov.tr | MEB okullarına temizlik personeli ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu başladı mı, ne zaman?

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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İŞKUR TYP BAŞVURU SAYFASI esube.iskur.gov.tr | MEB okullarına temizlik personeli ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu başladı mı, ne zaman?

İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında her yıl bünyesindeki okullara işçi alımı gerçekleştiriyor. Programa başvurular, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İşkur şubesinden gerçekleştiriliyor.

Başvuru şartları, tarihleri ve detayları öğrenmek isteyen adaylar için;

İŞKUR TYP BAŞVURU SAYFASI esube.iskur.gov.tr | MEB okullarına temizlik personeli ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu başladı mı, ne zaman?

2024-2025 İŞKUR TYP BAŞVURULARININ ALINMASI

2024-2025 TYP başvuru tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Başvuru sürecinin yeni dönem öncesinde tamamlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

İŞKUR TYP BAŞVURU SAYFASI esube.iskur.gov.tr | MEB okullarına temizlik personeli ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu başladı mı, ne zaman?

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
  • Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
  • Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

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