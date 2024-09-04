Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
09:44
İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI esube.iskur.gov.tr: MEB okullarına temizlik ve güvenlik görevlisi personel alımı hangi tarihte?
İŞKUR Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine personel alımı gerçekleştirecek. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Toplum Yararına Programlar kapsamında MEB'e bağlı okullarda görevlendirilmek üzere temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Yeni dönemde görevlerine başlamak isteyen adaylar ilana dair detayları ve başvuru ekranını araştırmaya başladılar. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?