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Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 09:44

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI esube.iskur.gov.tr: MEB okullarına temizlik ve güvenlik görevlisi personel alımı hangi tarihte?

İŞKUR Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine personel alımı gerçekleştirecek. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Toplum Yararına Programlar kapsamında MEB'e bağlı okullarda görevlendirilmek üzere temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Yeni dönemde görevlerine başlamak isteyen adaylar ilana dair detayları ve başvuru ekranını araştırmaya başladılar. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI esube.iskur.gov.tr: MEB okullarına temizlik ve güvenlik görevlisi personel alımı hangi tarihte?

Toplu Yararına Programlar TYP ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevlendirilecek temizlik ve güvenlik personeli alımı yapılacak. Her yıl eğitim öğretim dönemi başlamadan gerçekleşen alımlar için gözler İŞKUR ilan sayfasına çevrildi. İşte, İŞKUR TYP başvuru ekranı

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI esube.iskur.gov.tr: MEB okullarına temizlik ve güvenlik görevlisi personel alımı hangi tarihte?

TYP İŞKUR BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak destek personeliyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Personel alımlarıyla ilgili başvuru sürecinin yeni dönem öncesinde tamamlanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene de ağustos ayının son haftalarında başvuru süreci başlatılmış; İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri detayları paylaşmıştı. İlana dair yeni detaylar geldiğinde yer vereceğiz.

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İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI esube.iskur.gov.tr: MEB okullarına temizlik ve güvenlik görevlisi personel alımı hangi tarihte?

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI esube.iskur.gov.tr: MEB okullarına temizlik ve güvenlik görevlisi personel alımı hangi tarihte?

MEB TYP OKUL TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, her sene yeni dönem öncesinde okullara işçi alımı gerçekleştiriliyor. Alımlarla ilgili başvurular İŞKUR ekranı üzerinden alınıyor.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI esube.iskur.gov.tr: MEB okullarına temizlik ve güvenlik görevlisi personel alımı hangi tarihte?

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AY?
Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde düzenlenen programlardır.
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır.

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