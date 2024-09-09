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Giriş Tarihi: 09.09.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 12:02

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI esube.iskur.gov.tr: Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı TYP başvurusu hangi tarihte?

İŞKUR TYP başvuru ekranı araştırılmaya başladı. 2024-2025 yılı eğitim öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Toplum Yararına Program kapmasında görevlendirilecek temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek. Yeni dönemin bugün başlamasıyla birlikte ilana dair detaylar başvurularını gerçekleştirmek isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI esube.iskur.gov.tr: Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı TYP başvurusu hangi tarihte?

Toplum Yararına Programlar kapmasında İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik personeli ilanı bekleniyor. Okullarda görev alacak vatandaşlar ilana dair detayları merak ediyor. Süreç İŞKUR başvuru ekranından gerçekleşecek. İşte, İŞKUR TYP başvuru ekranı

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI esube.iskur.gov.tr: Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı TYP başvurusu hangi tarihte?

TYP İŞKUR BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak destek personeliyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Personel alımlarıyla ilgili başvuru sürecinin yeni dönem öncesinde tamamlanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene de ağustos ayının son haftalarında başvuru süreci başlatılmış; İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri detayları paylaşmıştı. İlana dair yeni detaylar geldiğinde yer vereceğiz.

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İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI esube.iskur.gov.tr: Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı TYP başvurusu hangi tarihte?

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI esube.iskur.gov.tr: Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı TYP başvurusu hangi tarihte?

MEB TYP OKUL TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, her sene yeni dönem öncesinde okullara işçi alımı gerçekleştiriliyor. Alımlarla ilgili başvurular İŞKUR ekranı üzerinden alınıyor.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI esube.iskur.gov.tr: Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı TYP başvurusu hangi tarihte?

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AY?
Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde düzenlenen programlardır.
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır.

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