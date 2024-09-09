Giriş Tarihi: 09.09.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
12:02
İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI esube.iskur.gov.tr: Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı TYP başvurusu hangi tarihte?
İŞKUR TYP başvuru ekranı araştırılmaya başladı. 2024-2025 yılı eğitim öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Toplum Yararına Program kapmasında görevlendirilecek temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek. Yeni dönemin bugün başlamasıyla birlikte ilana dair detaylar başvurularını gerçekleştirmek isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?