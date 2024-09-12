Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
10:02
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ 2024: İŞKUR temizlik personeli alımı TYP sonuçları belli oldu mu?
TYP kura sonuçları ve isim listesi adayların gündeminde yer alıyor. İŞKUR Toplum Yararına Programlar kapsamında temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar başvurularını gerçekleştirdiler. İl il açıklanan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmaya başladı. Bazı illerde ise başvuru süreci devam ediyor. Peki, TYP kura sonuçları 2024 isim listesi açıklandı mı, asil ve yedek liste nasıl öğrenilir?