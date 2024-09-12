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Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:02

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ 2024: İŞKUR temizlik personeli alımı TYP sonuçları belli oldu mu?

TYP kura sonuçları ve isim listesi adayların gündeminde yer alıyor. İŞKUR Toplum Yararına Programlar kapsamında temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar başvurularını gerçekleştirdiler. İl il açıklanan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmaya başladı. Bazı illerde ise başvuru süreci devam ediyor. Peki, TYP kura sonuçları 2024 isim listesi açıklandı mı, asil ve yedek liste nasıl öğrenilir?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ 2024: İŞKUR temizlik personeli alımı TYP sonuçları belli oldu mu?

TYP kura sonuç ekranı vatandaşlar tarafından bekleniyor. Yeni eğitim öğretim döneminde İŞKUR Toplum Yararına Programlar kapsamında okullarda temizlik görevlisi ve güvenlik personeli olarak çalışmak isteyen vatandaşlar sonuç listesini kontrol ediyor. İşte İŞKUR TYP kura sonuçları

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ 2024: İŞKUR temizlik personeli alımı TYP sonuçları belli oldu mu?

İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için sonuçlar ilan edildi. Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

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İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ 2024: İŞKUR temizlik personeli alımı TYP sonuçları belli oldu mu?
TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden sorgulayabilirler.
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ 2024: İŞKUR temizlik personeli alımı TYP sonuçları belli oldu mu?
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ 2024: İŞKUR temizlik personeli alımı TYP sonuçları belli oldu mu?

ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü yayımladığı duyuruda; "İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızda 321184 nolu Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 09.07.2024 tarih ve 09:00'da İl Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen mülakatta uygun görülen kişilere ait liste ve listede adı geçenlerden istenilen belgeler ektedir." ifadelerine yer verdi.

ANKARA TYP SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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