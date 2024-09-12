İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ 2024: İŞKUR temizlik personeli alımı TYP sonuçları belli oldu mu?

İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için sonuçlar ilan edildi. Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler.