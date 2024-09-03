Giriş Tarihi: 03.09.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
09:26
İŞKUR TYP PERSONEL ALIM BAŞVURU EKRANI: 2024-2025 Okullara temizlik görevlisi ve güvenlik alımı başvuruları ne zaman?
İŞKUR MEB bünyesine alım gerçekleştirecek. 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala Toplum Yararına Programlar kapsamında okullarda görevlendirilecek temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alım ilanları araştırılmaya başladı. MEB bünyesinde yeni dönemde görevlerine başlamak isteyen adaylar ilgili ilanları araştırmaya başladı. Yeni dönem başlamadan uygun kadrolar için yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?