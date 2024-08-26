Giriş Tarihi: 26.08.2024 06:06
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
06:06
İŞKUR TYP PERSONEL ALIM BAŞVURU 2024-2025: MEB Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak?
İŞKUR Toplum Yararına Programlar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştiriliyor. MEB 2024-2025 yılı eğitim öğretim döneminde temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları için ilanlar inceleniyor. Yeni dönemde uygun kadrolarda göreve başlamak isteyen vatandaşlar personel alım ilanlarını kontrol ediyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?