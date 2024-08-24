Giriş Tarihi: 24.08.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
18:13
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI başladı mı, ne zaman? 2024 MEB okullarına güvenlik ve temizlik görevlisi...
Okulların açılış tarihi yaklaşırken, gözler 2024-2025 İŞKUR TYP başvurularına çevrildi. Her yıl yeni eğitim ve öğretim dönemi yaklaşırken okullarda görev alacak temizlik personeli ve güvenlik görevlisi için alımlar gerçekleşiyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte, 2024-2025 İŞKUR TYP personel alımı başvuruları!