Giriş Tarihi: 30.08.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
22:32
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024-2025: Son dakika MEB Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli başvuruları ne zaman?
İŞKUR Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere Toplum Yararına Programlar kapsamında güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı gerçekleştirecek. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi başlamadan MEB bünyesinde görev almak isteyenler güvenlik görevlisi ve temizlik personeli ilanlarını araştırmaya başladı. Yeni dönem başlamadan uygun kadrolara yerleştirme işlemleri yapılacak. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, şartları neler?