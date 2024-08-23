Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 23.08.2024 06:04 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 06:04

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI başladı mı, ne zaman? 2024 MEB okullarına güvenlik ve temizlik görevlisi...

Okulların açılış tarihi yaklaşırken, gözler 2024-2025 İŞKUR TYP başvurularına çevrildi. Her yıl yeni eğitim ve öğretim dönemi yaklaşırken okullarda görev alacak temizlik personeli ve güvenlik görevlisi için alımlar gerçekleşiyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte, 2024-2025 İŞKUR TYP personel alımı başvuruları!

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI başladı mı, ne zaman? 2024 MEB okullarına güvenlik ve temizlik görevlisi...

Milli Eğitim Bakanlığı, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında her yıl işçi alımları yapıyor. Bu kapsamda ise 2024 2025 alımları için İŞKUR TYP personel alımı başvuruları mercek atına alındı. Alımlarla ilgili başvurular İŞKUR ekranı üzerinden gerçekleştirilirken, başvurunun detayları ve şartları neler merak ediliyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman?

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI başladı mı, ne zaman? 2024 MEB okullarına güvenlik ve temizlik görevlisi...

İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, her sene yeni dönem öncesinde okullara işçi alımı gerçekleştiriyor. Alımlarla ilgili başvurular İŞKUR ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI başladı mı, ne zaman? 2024 MEB okullarına güvenlik ve temizlik görevlisi...

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AY?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI başladı mı, ne zaman? 2024 MEB okullarına güvenlik ve temizlik görevlisi...

TYP BAŞVURULARI 2024-2025 NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak destek personeliyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Söz konusu alımlarla ilgili başvuru sürecinin yeni dönem öncesinde tamamlanması bekleniyor.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI başladı mı, ne zaman? 2024 MEB okullarına güvenlik ve temizlik görevlisi...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

SON DAKİKA