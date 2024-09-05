Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
11:11
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI TIKLA-BAŞVUR EKRANI 2024-2025: MEB Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli başvuruları ne zaman?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere okullara temizlik görevlisi ve güvenlik alımı yapıyor. Başvurular İŞKUR TYP başvuru ekranı üzerinde yapılacak. MEB'e bağlı okullarda çalışmak isteyen adaylar "İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, İŞKUR TYP ile MEB güvenlik ve temizlik görevlisi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte o konu hakkında detaylar...