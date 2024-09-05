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Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:11

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI TIKLA-BAŞVUR EKRANI 2024-2025: MEB Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli başvuruları ne zaman?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere okullara temizlik görevlisi ve güvenlik alımı yapıyor. Başvurular İŞKUR TYP başvuru ekranı üzerinde yapılacak. MEB'e bağlı okullarda çalışmak isteyen adaylar "İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, İŞKUR TYP ile MEB güvenlik ve temizlik görevlisi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte o konu hakkında detaylar...

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI TIKLA-BAŞVUR EKRANI 2024-2025: MEB Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Program kapsamında personel alımı yapılıyor. İŞKUR TYP başvuru ekranı üzerinde alınacak MEB güvenlik ve temizlik görevlisi personel alımı adayların gündemindeki yerini aldı. 2024-2025 yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala "İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusu için araştırmalar hız kazandı. Peki, TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI TIKLA-BAŞVUR EKRANI 2024-2025: MEB Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli başvuruları ne zaman?

İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2024-2025 TYP başvuru tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Başvuru sürecinin yeni dönem öncesinde tamamlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI TIKLA-BAŞVUR EKRANI 2024-2025: MEB Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli başvuruları ne zaman?

İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında her yıl bünyesindeki okullara işçi alımı gerçekleştiriyor. Programa başvurular, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İşkur şubesinden gerçekleştiriliyor.

TYP çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görevlendirilmesi beklenen güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımları için ilan henüz yayınlanmadı.

İlgili ilanlar ve alım sürecine dair gelişmeler netleştikçe, haberimizde bu konuya yer vereceğiz. Başvuru şartları, tarihleri ve detayları öğrenmek isteyen adaylar, güncel bilgileri takip ederek fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirler.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI TIKLA-BAŞVUR EKRANI 2024-2025: MEB Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli başvuruları ne zaman?

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

İŞKUR TYP ALIMLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI TIKLA-BAŞVUR EKRANI 2024-2025: MEB Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli başvuruları ne zaman?

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AY?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır.

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