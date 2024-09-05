Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 05.09.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 16:06

İŞKUR TYP SONUÇLARI İL İL İSİM LİSTESİ 2024 | İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? TYP asil ve yedek adaylar

İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulamaları başladı. Hatay, Ankara, Kastamonu, Konya, Diyarbakır ve diğer illerde Haziran ayında başlayan İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi mercek altına alındı. Toplam 9 ay boyunca İŞKUR bünyesinde çalışacak olan adaylar Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında görevlendirilecek. Peki, İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, 2024 TYP asil ve yedek adaylar listesi!

İŞKUR TYP SONUÇLARI İL İL İSİM LİSTESİ 2024 | İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? TYP asil ve yedek adaylar

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, ŞKUR TYP başvuruları gündemdeki yerini korurken bazı illerde kura sonuçlar için isim listesi yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışacak kişiler kura sonucu belirleniyor. Peki, İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, detaylar...

İŞKUR TYP SONUÇLARI İL İL İSİM LİSTESİ 2024 | İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? TYP asil ve yedek adaylar

2024-2025 TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 9 Eylül 2024 öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz sene de Ağustos ayının son haftalarında başvuru süreci başlatılmış; İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri detayları paylaşmıştı. Bu yıl da başvuruların benzer tarihlerde başlaması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İŞKUR TYP SONUÇLARI İL İL İSİM LİSTESİ 2024 | İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? TYP asil ve yedek adaylar

TYP BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kuruma kayıtlı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
  • Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
  • Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)
İŞKUR TYP SONUÇLARI İL İL İSİM LİSTESİ 2024 | İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? TYP asil ve yedek adaylar

İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

İŞKUR TYP SONUÇLARI İL İL İSİM LİSTESİ 2024 | İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? TYP asil ve yedek adaylar

TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Örneğin; Adıyaman'da kura çekimi sonuçları ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü nün resmi internet sitesi içerisinde yayınlandı.

ADIYAMAN TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA