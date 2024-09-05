İŞKUR TYP SONUÇLARI İL İL İSİM LİSTESİ 2024 | İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? TYP asil ve yedek adaylar

2024-2025 TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 9 Eylül 2024 öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz sene de Ağustos ayının son haftalarında başvuru süreci başlatılmış; İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri detayları paylaşmıştı. Bu yıl da başvuruların benzer tarihlerde başlaması bekleniyor.