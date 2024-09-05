Giriş Tarihi: 05.09.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
16:06
İŞKUR TYP SONUÇLARI İL İL İSİM LİSTESİ 2024 | İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? TYP asil ve yedek adaylar
İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulamaları başladı. Hatay, Ankara, Kastamonu, Konya, Diyarbakır ve diğer illerde Haziran ayında başlayan İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi mercek altına alındı. Toplam 9 ay boyunca İŞKUR bünyesinde çalışacak olan adaylar Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında görevlendirilecek. Peki, İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, 2024 TYP asil ve yedek adaylar listesi!