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Giriş Tarihi: 12.09.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:15

İŞKUR TYP işçi personel alımı 2024 ilanları | İŞKUR TYP güvenlik görevlisi - temizlik işçisi (personel) alımı başvuru şartları

İŞKUR her yıl Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında işçi alımı gerçekleştiriyor. MEB'e bağlı okullarda ihtiyaca göre temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları gerçekleşiyor. Birçok ilde TYP alımları Haziran ayında başlarken, sonuçlar da ilan edildi. Bu noktada ise bulunduğu şehir için başvuru yapmak isteyen adaylar il il başvuru ilanlarını takip ediyor. Peki, 2024 Okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi TYP alımı ne zaman, hangi şehirlerde, bitti mi? İşte, detaylar...

İŞKUR TYP işçi personel alımı 2024 ilanları | İŞKUR TYP güvenlik görevlisi - temizlik işçisi personel alımı başvuru şartları

İŞKUR TYP alımları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi duyuruları yakından takip ediliyor. Ankara, Hatay, Kayseri, Adana, Adıyaman ve daha birçok ilde TYP alım süreci gerçekleşirken, sonuçlar da açıklandı. Peki, diğer iller için Okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi TYP alımı ne zaman? İşte, detaylar...

İŞKUR TYP işçi personel alımı 2024 ilanları | İŞKUR TYP güvenlik görevlisi - temizlik işçisi personel alımı başvuru şartları

İŞKUR TYP BAŞVURULARI

Toplum Yararına Programlar kapsamında alımı yapılacak olan TYP personel başvuruları bazı illerde tamamlanırken, bazı illerde de başvuru süreci halen devam ediyor. Başvuruda bulunan adayların uygunluk durumlarını da gözeterek kura çekilişine başlayan MEB, pek çok ilde TYP kura sonuçları için isim listesi yayımlamaya devam ediyor.

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İŞKUR TYP işçi personel alımı 2024 ilanları | İŞKUR TYP güvenlik görevlisi - temizlik işçisi personel alımı başvuru şartları

TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

İşte, kura sonucu açıklanan iller ve başvuru açan iller;

İŞKUR TYP işçi personel alımı 2024 ilanları | İŞKUR TYP güvenlik görevlisi - temizlik işçisi personel alımı başvuru şartları
İŞKUR TYP işçi personel alımı 2024 ilanları | İŞKUR TYP güvenlik görevlisi - temizlik işçisi personel alımı başvuru şartları
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