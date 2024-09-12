Giriş Tarihi: 12.09.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
12:15
İŞKUR TYP işçi personel alımı 2024 ilanları | İŞKUR TYP güvenlik görevlisi - temizlik işçisi (personel) alımı başvuru şartları
İŞKUR her yıl Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında işçi alımı gerçekleştiriyor. MEB'e bağlı okullarda ihtiyaca göre temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları gerçekleşiyor. Birçok ilde TYP alımları Haziran ayında başlarken, sonuçlar da ilan edildi. Bu noktada ise bulunduğu şehir için başvuru yapmak isteyen adaylar il il başvuru ilanlarını takip ediyor. Peki, 2024 Okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi TYP alımı ne zaman, hangi şehirlerde, bitti mi? İşte, detaylar...