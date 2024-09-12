İŞKUR TYP işçi personel alımı 2024 ilanları | İŞKUR TYP güvenlik görevlisi - temizlik işçisi (personel) alımı başvuru şartları

İŞKUR TYP alımları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi duyuruları yakından takip ediliyor. Ankara, Hatay, Kayseri, Adana, Adıyaman ve daha birçok ilde TYP alım süreci gerçekleşirken, sonuçlar da açıklandı. Peki, diğer iller için Okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi TYP alımı ne zaman? İşte, detaylar...