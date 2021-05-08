İslam alemi için Kadir Gecesi anlamı ve önemi: Kadir Gecesi’nin özellikleri nedir, bu gece neler ve hangi ibadetler yapılır?

KADİR GECESİ'NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ramazan ayı içerisinde yer alan âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. Gece Kadir Gecesi idrak edilir. Kadir Gecesi'ni diğer zamanlardan üstün kılan en önemli özellik Kur'an-ı Kerim'in bu gecede müjdelenmesidir. Kadir Gecesi'nin özelliklerini merak edenler için detaylar şöyle;

KADİR GECESİ'NİN ÖZELLİKLERİ ANLAMI VE ÖNEMİ!

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

Kadir Suresi'nde ne anlatılır: Kadir Gecesinin önemini en güzel anlatan da Kur'an da yer alan Kadir Suresi'dir. Türkçe meali şöyledir;