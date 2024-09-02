Islanmamak için girdiği balkon altı sonu oldu! Öyle şeyler yaptılar ki yüzü tanınmaz hale geldi!

Olay, saat 22.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Akmezar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Veli Tan ile arkadaşı Beytullah Erdoğan, yağmurdan korunmak için komşularının balkonunun altına girdi. Burada sohbet eden iki arkadaşa kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş etti.