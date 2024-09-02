Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
09:36
Islanmamak için girdiği balkon altı sonu oldu! Öyle şeyler yaptılar ki yüzü tanınmaz hale geldi!
Aksaray'da 30 yaşındaki Veli Tan ile 23 yaşındaki Beytullah Erdoğan, yağmurdan korunmak için girdikleri komşularının balkonunun altında sohbet ederken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancalı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan Tan ve Erdoğan'ın yakınları şüpheliyi önce yakaladı, ardından ağır şekilde darbetti. Tan, kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumarken, Erdoğan ve yüzü tanınmayacak halde olan silahlı saldırganın durumunun ağır olduğu öğrenildi.