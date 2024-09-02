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Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 09:36

Islanmamak için girdiği balkon altı sonu oldu! Öyle şeyler yaptılar ki yüzü tanınmaz hale geldi!

Aksaray'da 30 yaşındaki Veli Tan ile 23 yaşındaki Beytullah Erdoğan, yağmurdan korunmak için girdikleri komşularının balkonunun altında sohbet ederken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancalı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan Tan ve Erdoğan'ın yakınları şüpheliyi önce yakaladı, ardından ağır şekilde darbetti. Tan, kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumarken, Erdoğan ve yüzü tanınmayacak halde olan silahlı saldırganın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Islanmamak için girdiği balkon altı sonu oldu! Öyle şeyler yaptılar ki yüzü tanınmaz hale geldi!

Olay, saat 22.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Akmezar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Veli Tan ile arkadaşı Beytullah Erdoğan, yağmurdan korunmak için komşularının balkonunun altına girdi. Burada sohbet eden iki arkadaşa kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş etti.

Islanmamak için girdiği balkon altı sonu oldu! Öyle şeyler yaptılar ki yüzü tanınmaz hale geldi!

Beytullah Erdoğan ile Veli Tan yaralanıp kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyan yakınları tabancayla ateş eden kişiyi yakalayıp, ağır şekilde darbetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tabancayla vurulan 2 genç ile darbedilen silahlı saldırgan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gülağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Islanmamak için girdiği balkon altı sonu oldu! Öyle şeyler yaptılar ki yüzü tanınmaz hale geldi!

Veli Tan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Beytullah Erdoğan ile silahlı saldırgan ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Islanmamak için girdiği balkon altı sonu oldu! Öyle şeyler yaptılar ki yüzü tanınmaz hale geldi!

SALDIRGANIN DARP SONUCU YÜZÜ TANINAMAZ HALE GELDİ

Silahlı saldırganın aldığı ağır darbeler nedeniyle yüzünün tanınmayacak hale geldi. Bu nedenle jandarmanın yüz tanıma sisteminden kimliğini tespit edemediği öğrenildi.

Islanmamak için girdiği balkon altı sonu oldu! Öyle şeyler yaptılar ki yüzü tanınmaz hale geldi!

Öte yandan acı haberi alıp hastaneye gelen Veli Tan'ın yakınları sinir krizi geçirdi, olay sonrası ekipler geniş güvenlik önlemi aldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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