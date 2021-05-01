İsmail Ergüneş kimdir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş oldu

2008 yılında yapılan Gaziosmanpaşa İlçe 3. Olağan kongresinde İLÇE BAŞKANLIĞI'na seçildi. 2011 yılında yapılan AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nın 4. Olağan Kongresinde tekrar İLÇE BAŞKANLIĞI görevine getirildi. 2014 yılı Mahalli idareler Seçimlerde Gaziosmanpaşa İLÇE BELEDİYE Başkan Aday Adaylığı için İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti Ardından İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Komisyon Üyeliğine getirildi.

İlçe Başkanlığı döneminde 33 yeni İlköğretim okulunun İSMEP ve İl Özel idaresi kanalıyla ilçeye kazandırılması, Her yirmibin nüfusa bir Aile Sağlığı Merkezi projesi kapsamında 14 yeni Aile Sağlığı Merkezinin ilçeye kazandırılması, inşası halen devam eden ve p tamamlanan 250 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin yapılması, 300 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yapımının devamı ve açılışının takibi ve ilçeye kazandırılması, biri Yarı Olimpik Yüzme Havuzu olmak üzere 2 adet Spor Kompleksinin ilçeye kazandırılması ile 4 adet 112 Acil Servis Merkezinin ilçeye kazındırılması, İlçede bulunan 3 İmam Hatip Lise sayısının 6'ya 3 olan İmam Hatip Ortaokulu sayısının 8'e çıkarılması ile 11 İHL ve Ortaokulu ile İstanbul'da en fazla İHL' si olan ilçe ve 2012-2013 Eğitim öğrenim döneminde İstanbul ilçelerinde İHL'lere en fazla kayıt yaptırılan ilçe olmasında etkin rol aldı.